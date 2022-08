Isabella Ricci, pubblico in allarme per il matrimonio con Fabio Mantovani. Poi la foto

Isabella Ricci Fabio Mantovani, cosa succede? La coppia nata a UeD ha bisogno di ben poche presentazioni ormai. Si sono conosciuti in studio, da Maria Da Filippi, e in capo a pochi mesi hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontani dai riflettori.

Non solo. Dama e cavaliere hanno annunciato la volontà di sposarsi e a maggio scorso si sono uniti in matrimonio. Lei ha scelto un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta dai toni rosa, bianco e lilla. Lui un classico abito scuro con papillon e non la cravatta.





Isabella Ricci Fabio Mantovani, che fine hanno fatto?

Naturalmente, sotto al post del 28 maggio scorso con cui Isabella Ricci e Fabio Mantovani ha annunciato la lieta notizia, i fan sono impazziti di gioia e si sono congratulati con entrambi. Dopo le nozze è iniziato un periodo poco felice: prima l’intervento del cavaliere (che si è operato al ginocchio); poi il Covid che ha colpito la “rivale di Gemma Galgani”.

Tutte notizie comunicate prontamente al pubblico social che segue dall’inizio questa bellissima coppia nata sotto i riflettori di UeD. E dire che molti credevano che fosse tutto costruito… Ma qualcosa ha preoccupato i fan di Instagram: ultimamente Isabella Ricci e Fabio Mantovani non si sono più fatti vedere insieme sui social.

Da qui l’allarme che la storia fosse naufragata, considerando anche che la dama è solita aggiornare spesso il suo pubblico. Ma poi il sospiro di sollievo: Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati a farsi vedere, abbracciati e complici alla sagra del paese. “Ciao finalmente vi vedo di nuovo insieme, felici e abbronzati buon divertimento” e “Ragazzi siete meravigliosi: W IL VOSTRO AMORE….”, si legge sotto.

