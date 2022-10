Solo poche settimane fa Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati laddove tutto è iniziato: nello studio di UeD. Ospite di Maria De Filippi mesi dopo, la coppia ha raccontato che le cose procedono a gonfie vele dopo il matrimonio celebrato a maggio.

Ma ovviamente non sono mancate frecciatine alle ex colleghe di parterre. Frecciatine rivolte soprattutto a Gemma Galgani e Ida Platano, che continuano a essere alla ricerca del grande amore a UeD senza successo. Non solo: poco dopo l’ex dama ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha sganciato una vera e propria bomba.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani oggi, nuova vita

“Ci sarà un colpo di scena tra Ida Platano e Roberta Di Padua”, ha fatto sapere Isabella Ricci senza però sbilanciarsi più di tanto. Ma un altro indizio l’ha dato: “Credetemi, Tina ha già scoperto tutto”, ha proseguito tirando in ballo l’opinionista. E ora la curiosità è alle stelle. Sulla sua vita, invece, l’ex dama ha reso partecipi i suoi fan del cambio vita insieme a Fabio.

L’aveva già annunciato e ora “quel” giorno è arrivato: i due si sono trasferiti a Dubai. Lì, dove hanno una casa di proprietà, vivranno sei mesi l’anno. I restanti li trascorreranno in Italia. “1,2,3,4…our new life in Dubai” ha scritto Isabella nella didascalia del post dove ha ufficializzato la notizia. I commenti non sono tardati ad arrivare.

E tra tanti complimenti come “Vi meritato questo e anche di più. Siete bellissimi insieme” e “Avanti tutta, godetevi ogni momento. Siete uno spettacolo insieme” anche una frecciatina velenosa rivolta alla Galgani, “nemica storica” di Isabella Ricci: “Alla faccia di Gemma, che sicuramente starà rosicando”.