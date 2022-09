Isabella Ricci su tutte le furie. L’ex dama di Uomini e Donne si è sempre distinta per i suoi modi raffinati, gentili, mai sopra le righe. Nello studio del dating show di Maria De Filippi ha conosciuto l’amore della sua vita, Fabio Mantovani. I due si sono sposati e dai suoi profili social Isabella ha continuato ad aggiornare i fan sulla loro relazione che a quanto pare va a gonfie vele. Subito dopo le nozze, però, è iniziato un periodo difficile.

Prima l’intervento del cavaliere (che si è operato al ginocchio); poi il Covid che ha colpito la “rivale di Gemma Galgani”. Naturalmente i follower hanno manifestato solidarietà e sostegno all’ex dama di UeD. Recentemente il pubblico si era preoccupato perché non aveva più visto post o foto dei due insieme. Tuttavia Isabella Ricci ha sistemato tutto pubblicando una foto con Fabio ad una sagra di paese. Recentemente, invece, la romana residente a Ravenna si è sfogata sul suo profilo Instagram.





Isabella Ricci si sfoga su Instagram: “Ora basta”

Evidentemente Isabella Ricci deve aver letto qualche commento poco carino nei suoi confronti. Ecco allora che ha pubblicato un suo primo piano e poi un lungo sfogo: “Desidero fare una precisazione che riguarda la linea della comunicazione su questo mio profilo Instagram. Non ho mai detto di essere bella, o bellissima. Ho sempre pensato di essere intelligente, capace, ben educata, e signorile nei modi e nell’anima”.

“E ho una vita che dimostra ciò – continua Isabella Ricci – Sono fiera delle rughe che vedete come di tutto quello che mi riguarda. Pubblico indifferentemente foto truccata e no. Quindi non vi affannate a segnalare quante sono le rughe e se peggiora il mio stato. Preoccupatevi solo della forma e della salute del mio cervello. Tutto il resto per me è irrilevante. Grazie infinite”.

Tra i numerosi commenti, tantissimi di approvazione, pochi di scherno, c’è anche quello di Fabio Mantovani che scrive: “Sono fiero di essere tuo marito di addormentarmi con te alla sera disvegliarmi con te alla mattina di vivere con te tutti i momenti che la vita ci dona….. Rughe o non rughe😂😂😂😂😂”. Chissà se adesso gli hater la smetteranno. Voi che dite?

