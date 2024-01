Simona Izzo, polemiche per la frase su Russell Crowe. L’attrice è stata ospite di Alberto Matano a “La Vita in Diretta“. Assieme a lei c’erano anche la giornalista Silvana Giacobini e la speaker radiofonica Rossella Brescia per parlare di canzoni e polemiche sanremesi. Il festival edizione 2024 è infatti ormai alle porte: da martedì 6 a sabato 10 febbraio l’Italia avrà gli occhi puntati sul palco dell’Ariston.

Tra i primi argomenti trattati c’è stato quello del fotomontaggio di Tananai. Il cantante ha condiviso uno scatto in cui appare visibilmente ingrassato e scrive: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo mannaggia ad @amadeusonoio mi stavo rilassando”. Tra i commenti c’è stato quello di Bigmama che ha parlato di grassofobia. Poi Alberto Matano ha mandato in onda il video con cui Russell Crowe ha confermato la sua partecipazione a Sanremo e Simona Izzo si è lasciata scappare una frase che ha sta generando polemiche.

Leggi anche: Ballando con le stelle, ancora dure frecciate tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo: “Tuo figlio…”





Il video di Russell Crowe e la frase di Simona Izzo

Subito dopo aver visto il video di Russell Crowe Simona Izzo ha esclamato: “Ok che viene al Festival, ma chi lo doppia, Luca Ward? Ah, parlerà italiano, ok, vabbè ma quelle due paroline che ha imparato. Però poi cosa dire… Comunque è irriconoscibile davvero, posso dirlo? Altro che Tananai ragazzi. Non è irriconoscibile? Io il gladiatore me lo ricordavo un po’ diverso. Eh vabbè ho capito, ma è così. No, non lo posso dire? Ok allora evviva Russell Crowe”.

Subito dopo per un po’ gli altri presenti in studio sono rimasti in silenzio poi Silvana Giacobini ha detto: “Oddio no, dobbiamo stare molto attenti. Perché se critichiamo Tananai perché come dice Big Mama usa il grasso per ridere ed è grassofobico, pure noi non possiamo dire queste cose qui. Poi ok che è un po’ diverso da Il Gladiatore”.

Anche Rossella Brescia ha commentando ricordando che sono passati degli anni e poi Alberto Matano ha cercato di metterci una pezza: “Sono passati degli anni Simona, dai. Uno non può rimanere incollato all’immagine che aveva venti anni fa. Poi in quel film lui doveva avere quel fisico. Vabbè andiamo avanti, oggi come vi sentite? Perché oggi come sapete è il blue monday, il giorno più triste dell’anno”.

“Ecco perché ha vinto Wanda Nara”. Ballando con le stelle, il commento di Simona Izzo