Ballando con le stelle 2023 è stato conquistato da Wanda Nara e ora sono uscite fuori delle dichiarazioni bomba di Simona Izzo, la quale ha spiegato perché ha vinto la showgirl. Non parliamo di complimenti, ma di una sorta di attacco da parte della moglie di Ricky Tognazzi. Che ha costretto tra l’altro il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano, ad intervenire sulla questione.

Dopo la finale di Ballando con le stelle, che ha visto prevalere appunto Wanda Nara, Simona Izzo ha accettato di essere ospite di Matano nel pomeriggio del 27 dicembre e ha detto perché ha vinto la coniuge di Mauro Icardi e non qualcun altro. Poi il padrone di casa ha immediatamente preso la parola per evitare che la situazione potesse sfuggire di mano.

Ballando con le stelle e Wanda Nara, Simona Izzo spiega perché ha vinto lei

Un’affermazione inaspettata quella giunta a pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le stelle. Wanda Nara si sta ancora godendo il successo, ma Simona Izzo non è stata a quanto pare una delle sue fan. Lei ha una sua idea sul perché ha vinto la sudamericana e non un altro concorrente e lo stesso Alberto Matano non se l’aspettava di ascoltare un simile discorso.

L’attrice Izzo ha quindi esclamato in diretta tv: “Wanda Nara? Secondo me è una furba, io ve lo dico. Si può dire? Ah no, lei è intoccabile“. Quindi, uscita a dir poco polemica dell’ospite de La vita in diretta. A quel punto Matano, accortosi dell’imbarazzo generato dalle dichiarazioni della donna sulla vincitrice di Ballando, ha voluto cambiare argomento parlando di altri particolari della trasmissione di Milly Carlucci per evitare di infiammare lo studio.

Nessuna replica per ora da parte di Wanda Nara, che non sappiamo se avrà voglia o meno di ribattere a Simona Izzo, la quale avrebbe voluto vedere trionfare una persona diversa dall’argentina.