Ballando con le Stelle, il retroscena di Pasquale La Rocca e Wanda Nara. I due sono stati protagonisti fin dall’inizio di questa vibrante edizione dello show di Milly Carlucci e alla fine hanno portato a casa la vittoria finale. Vincitori non solo nel ballo, ma anche nella capacità di suscitare emozioni e sogni. Pasquale e Wanda hanno letteralmente incantato il pubblico di Rai1.

Sicuramente Wanda Nara è riuscita a colpire il pubblico grazie alla sua voglia di fare, alla sua energia e al suo spirito nonostante la grave malattia che l’ha colpita recentemente. Lei stessa ha ammesso di aver tentennato e di essersi decisa anche grazie alla spinta dei figli. Grazie alla bellissima esibizione con il tango l’argentina è riuscita a conquistare l’ambito primo posto. E con lei Pasquale La Rocca ha stabilito un record.

Il record di Pasquale La Rocca e il retroscena su Wanda Nara

Pasquale La Rocca ha raggiunto un vero e proprio record con la vittoria a Ballando con le Stelle. Il ballerino non solo è riuscito a bissare il successo dell’anno scorso in coppia con Luisella Costamagna, ma al momento è il detentore di più titoli nello show. Oltre alle due vittorie in Italia Pasquale ha collezionato infatti altri tre trionfi.

Nel 2019 Pasquale La Rocca ha trionfato a Dancing with the Stars Belgium in coppia con l’influencer Julie Vermeire. Non contento il ballerino ha primeggiato anche nel 2020 e 2021 prima con Lottie Ryan e poi con Nina Carberry nella versione irlandese dello show. Lui stesso a DiPiù Tv ha raccontato: “Com’è nata la mia passione per il ballo? Grazie ai miei genitori, che quando ero piccolo, intorno ai nove anni, hanno iniziato a portarmi con loro nelle balere dove ballavano con gli amici”.

Pasquale La Rocca ancora nel Guinness world records.

5ª vittoria su 5 partecipazioni in “Ballando con le stelle” in the world (di cui 2 edizioni italiane di seguito).



“Mentre loro danzavano io, in disparte, anziché annoiarmi mi scatenavo davanti agli specchi del locale – ha spiegato – Così, notando la mia passio-ne, mi hanno iscritto a una scuola di danza. Questa passione è poi diventata via via sempre più importante e parallelamente allo

studio ho iniziato a fare gare in giro per il mondo. Su Wanda Nara, invece, ha detto: “All’inizio pensavo che mi sarei trovato davanti a una donna dai modi di fare da diva, magari capricciosa, come spesso è stata descritta dai media”

“Invece Wanda è stata una scoperta – le parole di Pasquale La Rocca – è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la sua famiglia. Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi, calciatore del Calatasaray, in occasione del compleanno della loro figlia più piccola”.

“Non può averlo fatto!”. Wanda Nara, la decisione improvvisa subito dopo la vittoria a Ballando con le stelle