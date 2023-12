La vittoria di Wanda Nara ha messo d’accordo tutto il pubblico di Ballando con le stelle. L’ultima esibizione è stata travolgente e i commenti si sono sprecati: “io non ho parole – scrive un fan sulla pagina Instagram ufficiale del programma -. Sono rimasta a bocca aperta. un tango assolutamente perfetto. per non parlare di quando le loro gambe si intrecciavano. miglior ballo che hanno fatto fino ad ora, loro si meritano la vittoria. ho avuto i brividi, magnifici”.

>Chi ha vinto Ballando con le stelle 2023: il vincitore e la classifica finale

E ancora: “Wanda è bravissima sempre piacevolissima da vedere ballare e poi molto sensibile, ricca di sentimenti, una bella persona e poi Pasquale è un ballerino e maestro bravissimo”. “Come si fa a scrivere (pochi per fortuna) che avrebbe meritato Simona? Allucinante che non si riesca ad essere d’accordo e a fare polemica anche con un fenomeno come Wanda, pazzesca dalla prima puntata del 21 ottobre”. Applausi a scena aperta insomma.





Ballando con le stelle, Wanda Nara vola in Turchia dopo la vittoria

E dopo la vittoria Wanda Nara si è lasciata andare: dopo aver tagliato la torta di rito è volata ad Istanbul (dove vivono) a bordo di un jet privato nel cuore della notte. Un comportamento che ha lasciati increduli davanti alla grande energia di Wanda, “Non ci credo, ma che motore ha?” scrive un fan, che sembrava non accusare la stanchezza. A corredo delle tante foto pubblicata sui social sono arrivate le prime parole dopo la vittoria.

“Dopo tre mesi, una finale incredibile in un paese che amo. Eseguire 7 coreografie in una sola notte, la grande finale, iniziata con un Tango Argentino, mi ha dato un’emozione speciale. Pasquale La Rocca ha curato ogni dettaglio per poter eseguire 7 balli, il cibo, le ore di sonno, di allenamento fisico e mentale per ricordare le coreografie. Grazie, sei un grande professionista”.

E ancora: “Grazie Ballando, Grazie Milly Carlucci per avermi insegnato tanto, per esserti presa cura di me e per avermi fatto incontrare persone fantastiche, le persone che lavorano per te sono speciali e le amo. Ho raggiunto la finale con una stella, con una donna speciale per questo paese, Simona Ventura. Grazie ad Andrea Di Carlo per essersi preso cura di me. Grazie, arrivederci Roma”. Alla prossima edizione di Ballando con le stelle.