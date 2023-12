Chi ha vinto Ballando con le stelle 2023 – È stata una edizione frizzante quella di Ballando con le stelle 2023 e non solo dal punto di vista della forza dei concorrenti in gara. Tanti colpi di scena, fuori dal ballo, che hanno caratterizzato l’ennesimo successo di Milly Carlucci. Vale la pena di ricordare la sorpresa di Lino Banfi, con la sua decisione di abbandonare il programma dopo le primissime puntate. “Lascio spazio ai più giovani, a chi lo merita di più”, ha annunciato l’attore pugliese prima di salutare per sempre il pubblico e lo staff di Ballando.

>>>> “Fedez è furioso, non sapeva”. Chiara Ferragni, l’indiscrezione è pesante: “Cosa vuole fare lui ora”

Ad arrivare alla finalissima di sabato 23 dicembre, in pieno clima natalizio, sono stati Sara Croce con Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Simona Ventura e Samuel Peron, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Giovanni Terzi e Giada Lini nonché la ripescata Rosanna Lambertucci in compagnia del ballerino Simone Casula.





Chi ha vinto Ballando con le stelle 2023, la classifica finale

A proposito di coppie e di colpi di scena, questo Ballando sarà ricordato anche per l’amore nato tra Lorenzo Tano e la sua ballerina Lucrezia Lando. Il figlio di Rocco Siffredi, peraltro, è stata una delle vere sorprese dell’edizione 2023: partito svantaggiato si è conquistato l’affetto del pubblico e i voti della giuria. Poi, altro amore: quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, avversari in pista e compagni di vita fuori dallo studio, con tanto di proposta di nozze fatta in diretta dal giornalista e accettata tra le lacrime dalla storica conduttrice televisiva.

Il fidanzamento in diretta di #GiovanniTerzi e #SimonaVentura 💍

Congratulazioni 👩‍❤️‍👨

Noi di #BallandoConLeStelle siamo testimoni di questo momento💫 pic.twitter.com/GxAzlmc4qo — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 9, 2023

E c’è da dire che, sul piano tecnico, con le sue esibizioni perfette, a prendersi gli occhi di tutti e i giudizi dei cinque giudici è stata l’unica straniera in gara, Wanda Nara. L’argentina ha anche commosso pubblico a casa e studio dimostrando forza nell’affrontare la malattia con cui combatte da qualche mese, la leucemia che non le sta togliendo la caparbietà di affrontare la vita come ha sempre fatto, vincendo una battaglia dopo l’altra.

>>>> “Così ha scoperto la leucemia”. Wanda Nara, il dramma della malattia dopo mesi di silenzio

Ballando 2023, il vincitore e cosa è successo alla finalissima

Tutti in pista per vincere o, almeno, per esserci. Per ogni concorrente è stato proposto un riepilogo del proprio percorso dalla prima puntata tra i principali aspetti tecnici e quel po’ di personale che non guasta mai in uno show televisivo. Il pubblico è esploso quando, per il primo giro di danze, è toccato a Wanda Nara esibirsi: tango, perfetto, ‘portata’ da Pasquale La Rocca. Quest’ultimo puntava al bis, avendo vinto anche la scorsa edizione con Luisella Costamagna.

Una finale combattutissima ma che è parsa andare in una direzione sin dal primo giro di balli. Il pubblico non ha avuto dubbi e nemmeno la giuria che ha dato loro un bel 50, 5 palette da 10. Per Wanda e Pasquale La Rocca. E alla fine hanno vinto loro, mentre l’altra concorrente descritta come possibile vincitrice si è accontentata di un secondo posto. Wanda e Pasquale erano davvero imbattibili. E sui social, che li amano, sono ormai i Paqwanda.

Wanda Nara e Simona Ventura erano favorite fin dall’inizio e sono arrivate in finale con il plauso della giuria e l’aiuto del televoto che ha consegnato il risultato finale di 70 a 30 dopo una gara che si è svolta a passo di salsa, valzer, paso doble e casquet. Nel corso dell’ultima puntata, la coppia Nara – La Rocca si è aggiudicata anche il Premio per la Migliore esibizione tecnica.

Ecco la classifica finale di Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Simona Ventura e Samuel Peron

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina

Sara Croce e Luca Favilla

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Giovanni Terzi e Giada Lini

Rosanna Lambertucci e Simone Casula