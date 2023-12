Situazione sempre più incandescente e delicata in casa Chiara Ferragni. Ora si è scoperto che pure Fedez sarebbe completamente furioso con lei e avrebbe deciso di prendere una decisione drastica per provare a far rientrare almeno in parte la vicenda. Di lei si era detto che fosse rinchiusa in casa e con l’umore sotto i tacchi, anche se nelle ultime ore si è parlato della possibilità che parta invece per la consueta vacanza in montagna.

Ma ora si è aggiunto un ulteriore tassello su Chiara Ferragni in seguito allo scandalo pandori e ad intervenire direttamente sarebbe stato anche Fedez. Il rapper originario di Milano non sarebbe affatto contento di quanto successo e la tensione sarebbe palpabile. Tra marito e moglie il rapporto non sarebbe proprio straordinario e vediamo cosa vorrebbe fare lui adesso.

Scandalo Chiara Ferragni, Fedez sarebbe furioso: “Cosa vuole fare”

A scrivere altro sulla coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez è stata Linkiesta, che ha tirato fuori un particolare tutt’altro che di poco conto sulla questione legata all’imprenditrice digitale. Come scritto dal sito, il cantante “era all’oscuro di tutto“, questo significa che avrebbe appreso della vicenda solamente quando è stata comminata la multa da un milione alla moglie, per decisione dell’Antitrust.

E a quel punto sarebbe stato proprio Fedez ad intervenire duramente, intimando a Chiara di effettuare la donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino per correre ai ripari. E oltre alla rabbia nei confronti della moglie, lui vorrebbe il licenziamento in tronco del manager dell’influencer, che si chiama Fabio Maria D’Amato. Quindi, una situazione tutt’altro che rientrata.

Si è in attesa di qualche altro intervento ufficiale di Chiara Ferragni, che si è chiusa nel silenzio dopo il video di scuse. Nessuna dichiarazione nemmeno da parte di Fedez, anche se ora è trapelata questa voce choc.