Chiara Ferragni, la scoperta dopo la bufera. Caso Pandori Balocco ma anche molte altre conseguenze pesano sulle spalle e sul nome della nota influencer milanese. Infatti la notizia della presunta fuga degli sponsor mette in allarme l’imprenditrice: il colpo economico potrebbe pesare e non poco. Eppure tra le voci che la vedrebbero ‘distrutta’ dai fatti, esce anche un’altra notizia.

Chiara Ferragni sta partendo. Ebbene si, il polverone sollevato in seguito al caso dei Pandoro Balocco potrebbe non concedere alternative se non quelle di prendere le dovute distanze dala bufera. Anche perché, le vacanze natalizie sono tali per tutti. E infatti Chiara sembra non voler correre il rischio di saltarle.

Chiara Ferragni sta partendo. La scoperta dopo le rivelazioni dell’amico

“Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme”, sono state le parole di un amico riferite da Mariella Milani, ex caporedattore della direzione del TG2.

Eppure la verità sembra essere diversa anni luce. A rivelare a tutti la scoperta da scoop ci ha pensato Guia Soncini, su Linkiesta, che avrebbe appunto riferito che i Ferragnez sarebbero pronti con la valigia in mano per partire con tanto di meta per trascorrere le vacanze natalizie in famiglia.

Voltare pagina? Probabilmente lo spirito non sarà lo stesso degli scorsi anni, ma i Ferragnez sembrano volerci provare e cambiare per un pochino di tempo aria e scenari. L’anno che verrà potrebbe richiedere più impegno del previsto. Meglio dunque ricaricare le batterie: ma condivideranno con i fan qualche momento ripreso sotto le luci di Natale? O la coppia preferirà il silenzio?