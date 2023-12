Chiara Ferragni, il duro attacco di Pio e Amedeo. Riflettori che restano accesi sul caso Pandori Balocco legato al nome dell’imprenditrice milanese. Questa volta a prendere parola sono anche loro, i due comici, che hanno deciso di rompere il silenzio in occasione della presentazione del loro film “Come può uno scoglio”. L’attacco all’influencer è stato colto al balzo.

Il duro attacco di Pio e Amedeo contro Chiara Ferragni: “Simbolo di un degrado culturale”

Sulle pagine de Il Corriere della Sera, si apprende come Amedeo abbia definito la nota influencer italiana caduta nel vortice delle aspre critiche in merito alla vicenda: “Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale“.

Amedeo ha poi aggiunto: “Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone”. Ma il duro attacco non finisce qui. Infatti anche davanti alle telecamere de Le Iene il duo di comici ha realizzato una gag su Chiara Ferragni, presentandosi davanti al pubblico di telespettatori con tanto di panettoni in mano.

“Finalmente è uscito il nostro pandoro, un progetto tutto nostro con il biglietto del film nostro dentro. Il ricavato andrà in beneficenza a noi. Tanto è una cosa che si fa, non se ne accorge nessuno”, prima stoccata a Chiara Ferragni da parte di Pio e Amedeo. E ancora: “Male che vada tra un anno chiediamo scusa e facciamo un bel video con la maglia del pigiama tutti trasandati con il trucco un po’ sbavato. Oggi si può comprare la dignità e costa un milione. Poi abbiamo anche un progetto con le uova di Pasqua ma lo diremo più in là”.