“È finita”. Chiara Ferragni, nuovo durissimo colpo: il caso pandori è stato fatale

“Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”. Racconta l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani ad Adnkronos, di un momento nero per Ferragni.

Una situazione dalla quale, spiega: “Non è detto che la Ferragni riesca ad uscire da questa situazione: ”Potrebbe essere la fine dell’era Ferragni. Chiara rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein ma sarebbe anche ora che le aziende premiassero di più la cultura e la qualità sennò aveva ragione Umberto Eco quando diceva che ‘i social hanno dato la parola a una marea di imbecilli”.





Chiara Ferragni, Safilo lascia l’influencer: “Violati i patti”

Nel mezzo del ciclone del pandoro per Chiara Ferragni arriva la botta della fine del rapporto con il prestigioso gruppo Safilo. Il rinomato produttore di occhiali, con radici venete risalenti al 1934 e quotato alla Borsa Italiana. La ragione dietro questa brusca interruzione sembra risiedere in presunte violazioni di impegni contrattuali da parte della stessa influencer.

Per capire la forza di Safilo basta dare un occhio al suo impressionante fatturato di oltre 1 miliardo nel 2022, riveste un ruolo di rilievo nel mercato, con 100mila punti vendita disseminati in tutto il mondo e un portafoglio di marchi illustri, tra cui Carrera, Polaroid, Banana Republic, BOSS, Etro (dal 2024), Eyewear by David Beckham e Fossil, solo per citarne alcuni.

Intanto la procura di Milano è pronta a far luce sulla vicenda che coinvolge l’influencer Chiara Ferragni e il gruppo Balocco e farlo con velocità e senza clamore vista anche la disponibilità della difesa dell’imprenditrice digitale, rappresentata dall’avvocato Marcello Bana che si è presentato al quarto piano del Palazzo di giustizia per incontrare l’aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, a fornire tutta la documentazione sulla vicenda.