Mega incidente urbano nel cuore di Roma. Un negozio distrutto e cinque persone ferite. A seminare il panico, intorno alle 16 e 45 è stato un furgone che è andato a schiantarsi contro una profumeria di viale Pantelleria, nella zona di distruggendo completamente l’ingresso. Cinque donne sono rimaste ferite.

Il furgone è entrato nel negozio, all’interno del quale c’erano clienti. Dagli accertamenti del III gruppo Nomentano della polizia locale il furgone proveniva da via Monte Bianco, un tratto in discesa. Cinque le persone travolte, tra queste una che sarebbe rimasta incastrata sotto al mezzo e per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Furgone si schianta contro una profumeria, 5 feriti

Alla guida del furgone Fiat Ducato, che viaggiava a pieno carico, un cittadino di nazionalità cinese di 50 anni. Sconvolto per quanto accaduto. Il conducente avrebbe affermato di aver avuto un problema ai freni ed è finito contro il negozio andando a colpire alcune clienti che si trovavano all’interno.

Sul luogo dell’incidente sono state inviate quattro ambulanze e un’automedica. Cinque le persone ferite. Tre donne sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Giovanni e al policlinico Umberto I, mentre altre due sono state ricoverate in codice giallo, una all’ospedale Pertini e una al Sant’Andrea.

Una donna in particolare sarebbe rimasta incastrata sotto il furgone, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri, polizia e le squadre dei vigili del fuoco. L’area è stata chiusa e gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.