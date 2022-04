“Non ci credo”. Ilary Blasi, la scena imbarazzante in camerino: è successo dopo la puntata dell’Isola

Ne sono successe di tutti i colori all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Ieri, giovedì 13 aprile, oltre al crollo di Jeremias Rodriguez abbiamo assistito anche a molto altro. Il pubblico ha scoperto anche il lato iper-protettivo di Carmen Di Pietro nei confronti del figlio: “Ho già fatto scappare una certa Beatrice – ha raccontato lei – ogni volta che usciva con lei lo chiamavo 300 volte al giorno. Lui mi diceva: ‘Mamma, mi dai i soldi per questo, per il profumo, per quello’. É scappata, non c’è più”.

Mentre il fratello di Cecilia e Belen è scoppiato a piangere: “Non sto bene da quando ho capito che questo un circo e non voglio esserne parte. Non mi piacciono i reality non so perché sono tornato all’Isola. Non sono una persona adatta per i reality, voglio tornare a casa!”. La sua richiesta di finire in nomination, tuttavia, non è stata accontentata. Alla fine molti telespettatori hanno votato Estefania e Roger. Ma è quello che è accaduto al termine della puntata a far parlare in queste ore.





Proprio nelle ultime ore Ilary Blasi ha reso noto cosa è successo nel suo camerino a puntata dell’Isola dei Famosi conclusa. Nicola Savino, uno dei due opinionisti insieme a Vladimir Luxuria, entra nella sua stanza. Il ‘problema’ è che il conduttore è in mutande, canottiera e pantofole: “Ti volevo chiedere – fa lui con un sorrisetto malizioso – lunedì a che ora ci troviamo?”. Ilary è esterrefatta: “No dai, ti prego, Nicola!”.

Per nulla turbato Nicola Savino le risponde: “Beh, che c’è di male? Non hai mai visto Francesco così?”. In quel momento nel camerino, insieme a Ilary Blasi, c’erano anche altri collaboratori. Tutti, ovviamente, sono scoppiati a ridere nel vedere l’opinionista dell’Isola in canotta e mutande.

Inutile dire che la scenetta è stata commentata anche sui social. E molto apprezzata dai fan di Ilary Blasi che, pur con quello ‘spettacolo’ lì davanti, non ha perso la calma e ha risposto con una bella risata. “Lo show quando finisce lo deciderà sempre Ilary” ha scritto un utente citando e rielaborando una frase della conduttrice.

