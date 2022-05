“Non doveva andare così”. Ilary Blasi, brutta notizia dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi

Non doveva andare così per Ilary Blasi, che appena sveglia ha appreso una notizia davvero molto negativa. L’impegno da parte sua c’è sempre, così come la massima professionalità, eppure qualcosa non sta proprio andando per il verso giusto e le conseguenze non sono favorevoli. Da parte sua non è arrivata nessuna reazione ufficiale, ma indubbiamente non potrà essere pervasa dalla felicità. A ridere ancora una volta è qualcun altro e per la moglie di Francesco Totti si preannunciano altri giorni difficili.

Intanto, nella puntata del 2 maggio de ‘L’Isola dei Famosi’ presentata appunto da Ilary Blasi, c’è stato anche un infortunio ai danni di un naufrago. È successo tutto nel corso del gioco della pelota e infatti il naufrago non ha potuto prendere parte alla prova resistenza per contendersi poi il ruolo di leader. Ma si è scoperto solo nel momento in cui è stato chiamato per fare le nomination. Quando Blind si è alzato per raggiungere il confessionale ha cominciato a zoppicare e piuttosto dolorante ha raggiunto il tavolo per fare il suo nome.





Ilary Blasi perde ancora gara ascolti tv con L’Isola dei Famosi

Mediaset e Ilary Blasi si auguravano un successo e una svolta totale per ‘L’Isola dei Famosi’, ma ancora il risultato è molto lontano da raggiungere. Infatti, poche ore fa sono usciti i dati inerenti la gara di ascolti tv e il reality show di Canale 5 non ha ottenuto ciò che si aspettava. Ancora una volta i telespettatori davanti al piccolo schermo sono stati inferiori rispetto alla concorrenza di Rai1. Occorrerà attendere i prossimi appuntamenti per capire se ci saranno o meno i tanto auspicati miglioramenti.

Entrando nei particolari, Ilary Blasi e ‘L’Isola dei Famosi’ hanno collezionato 2 milioni e 550mila telespettatori con uno share pari al 19%. Decisamente meglio è andata invece alla fiction di Claudio Amendola, ‘Nero a metà 3’, che è stata in grado di tenere incollati davanti alla televisione 4 milioni e 623mila spettatori con share del 23,4%. Per quanto riguarda altre trasmissioni, ha deluso tantissimo ‘Made in Sud’, che si è fermato solamente a 945mila telespettatori con share del 5,6%.

A ‘L’Isola dei Famosi’ Blind aveva subito replicato alle accuse del compagno d’avventura sull’Isola dei Famosi in modo schietto e diretto, senza giri di parole, stufo degli insulti ricevuti queste settimane: “Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io”. Contro Clemente e Maddalena ha tuonato anche Guendalina Tavassi.

