“Io e Estefania…”. Isola dei Famosi, Roger Balduino finisce male: “Ecco, ora scopro tutto”

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi è stata definitivamente eliminata dal gioco Ilona Staller. L’ex porno diva, partita in coppia con Marco Melandri (secondo eliminato dopo Antonio Zequila) ha dovuto lasciare l’Honduras. Una puntata di contenuti molto forti quella di ieri in cui un posto di rilievo ha avuto la lite tra Blind e Nicolas Vaporidis e tra l’attore i coniugi Russo. “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti. Laura e Clemente sono diventati dei nemici, ci sono rimasto male. Penso che siano due opportunisti, falsi, non hanno nulla di sportivo e vogliono vincere a tutti i costi”.



Blind aveva subito replicato alle accuse del compagno d’avventura sull’Isola dei Famosi in modo schietto e diretto, senza giri di parole, stufo degli insulti ricevuti queste settimane: “Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io”. Contro Clemente e Maddalena ha tuonato anche Guendalina Tavassi.





Isola dei Famosi, Estefania ‘mollata’ in diretta da Roger



La showgirl, arrivata sull’Isola dei Famosi con il fratello Edoardo, non ha usato mezzi termini accusandoli di essere “persone false e bugiarde”, che vogliono a tutti i costi vincere e alterare gli equilibri del gruppo.Della stessa idea è Carmen Di Pietro. “Essere doppio giochisti non è andare a dormire da un’altra parte. Non vado a piangere da mammina, ma semplicemente ci ho pensato una notte”.



Ma ieri sull’Isola dei Famosi è stato anche il giorno del faccia a faccia tra Beatriz e Roger Balduino. “Sei venuta fino a qua? Bene…” chiede il modello con la ex compagna che replica: “sono arrabbiata con te, quando smetterai di mentire e dire bugie, hai detto che mi hai lasciato perchè sei cambiato”. E Roger ha replicato: “abbiamo deciso questo insieme”.



Secca la smentita di Beatriz: “devi essere uomo e dire che quello che dico è verità. Forse mi hai preso in giro tutto questo tempo. Mi hai ferita”. Poi il colpo di scena. Roger ha infatti ammesso di non essere innamorato di Estefania. Aggiungendo poi: “ho ancora un sentimento per te, ma non voglio più stare con te. Tu sei la fidanzata che io ho amato più di tutte”. Non c’è bisogno di aggiungere quanto le parole di Roger abbiano sollevato un polverone all’Isola dei Famosi.

