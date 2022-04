Ilary Blasi continua la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 che, come successo al GF Vip, addirittura durerà più del previsto. Il sito TvBlog rivela infatti che con l’allungamento del programma sarà necessario per far volare in Honduras nuovi volti, dunque nuovi naufraghi. Anzi, naufraghe.

La prima sarebbe Fabrizia Santarelli, la “bona sorte” di Avanti un Altro, il programma di Paolo Bonolis, che nel 2011 ha partecipato a Miss Italia. Anche Maria Laura De Vitis, Pupa dell’edizione in corso de La Pupa e il Secchione Show ed ex compagna di Paolo Brosio, potrebbe raggiungere prossimamente l’Honduras, secondo quanto si legge.





Ilary Blasi, la gaffe a fine puntata dell’Isola dei Famosi 2022

Poi Mercedesz Henger, l’unica per il momento a essere stata presentata nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2022, quella andata in onda lunedì 25 aprile. La figlia di Eva Henger ha già preso parte al programma nel 2016 e ora è pronta a rimettersi in gioco nella seconda edizione consecutiva diretta da Ilary Blasi.

Lunedì scorso Ilary Blasi ha mostrato la sua clip di presentazione a due naufraghi single, ovvero Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Mercedesz Henger ha anche lasciato intendere di essere interessata a uno due concorrenti in gioco. Naturalmente durante la diretta non sono mancate altre sorprese, ma gli utenti del web non hanno potuto non notare una gaffe della stessa conduttrice. O meglio, una dimenticanza.

come sempre ormai😂😂😂da sgamadi a scordati — ladytrash (@ladytrash2) April 25, 2022

A fine puntata Ilary Blasi si è dimenticata di salutare le naufraghe relegate a Playa Sgamada, la seconda spiaggia dell’Isola dei Famosi 2022 e non sono mancati commenti ironici: “Ma Ilary ha dimenticato di salutare Lory e Ilona su Playa Sgamada” ha scritto un utente. E altri: “Playa Sgamada, playa dimenticata”, “Ormai la seconda isola è un optional” e “Come sempre ormai, da sgamadi a scordati”.

