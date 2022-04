Caos totale a ‘L’Isola dei Famosi’. Una vera e propria guerra sembra che stia per iniziare, infatti Lory Del Santo è parsa molto arrabbiata con una naufraga. Non ha fatto troppi giri di parole e l’ha affrontata frontalmente, dicendole tutto ciò che pensa di lei. E non sono stati ovviamente dei commenti carini, visto che la showgirl non ha proprio digerito una situazione creatasi in passato. Hanno provato quindi a confrontarsi, ma la distanza tra le loro opinione appare molto marcata.

Durante l’ultima puntata Ilary Blasi è tornata a collegarsi con la Palapa e, aperta la busta, ha letto il verdetto del pubblico: se la prima a salvarsi è stata Guendalina Tavassi, ad avere la peggio sono stati suo fratello Edoardo e Lory Del Santo, che il pubblico ha deciso di eliminare. Ma come per Marco Senise non è stata ‘fatta fuori’ dall’Isola ma spedita a Playa Sgamada. E ora la tensione si è alzata improvvisamente e non sembra che la situazione possa ristabilirsi del tutto il prima possibile.





Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro Ilona Staller

Lory Del Santo si è infuriata notevolmente con Ilona Staller. Il motivo alla base di questo rapporto non entusiasmante tra le due concorrenti risale ad una nomination della Staller. E la compagna di Marco Cucolo ha affermato: “Tu sei la donna che più mi ha stupito dell’Isola, mi hai sorpreso per la tua gentilezza, poi mi hai stupito per la tua spietatezza. Sei la donna del Nord senza cuore, tu fai l’amica e poi mi nomini. Il giorno dopo nemmeno mi chiedi scusa”. Immediata la replica di Cicciolina.

Dopo aver ascoltato attentamente le parole di Lory Del Santo, Ilona Staller ha deciso di rispondere e ha respinto con forza quelle accuse della compagna di avventura: “Non sono una donna senza cuore, dovresti essere più gentile con me che sono la nuova arrivata. Il tuo amore Marco ti ama sempre, ma ha lo sguardo verso qualche altra donna”. Nonostante questa insinuazione, Lory è convinta che non sarà mai tradita da Marco Cucolo. Immaginare che le due possano diventare amiche è a questo punto quasi impossibile.

Queste alcune reazioni degli utenti, in seguito alla lite tra Lory Del Santo e Ilona Staller: “Ha assolutamente ragione Lory”, “Lory lucidissima come sempre, non ne sbaglia una”, “Ilona Staller è cattiva e falsa, spero che possa uscire”, “Ilona è gelosa di Lory perché sta con un ragazzo giovane e innamorato. Fin dal primo momento è stata allusiva e morbosa”, “Ilona, basta, potevi startene a casa”.

