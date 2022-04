Tensione alta nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Ad essere eliminata è stata Ilona Staller, in arte Cicciolina, che se l’è presa con Nicolas Vaporidis: “Sono inca…ta nera con te! Pentiti! Hai detto bugie e cose non vere. Tu non vedevi quando andavo con Licia a pescare, mi ha fatto male come donna. Mi hai offesa come donna e artista in un reality show, pentiti!”. Lo stesso attore effettivamente si è resto conto di aver esagerato e le ha chiesto scusa.

Inoltre nelle ultime ore è spuntata fuori una voce clamorosa su uno dei naufraghi eliminati. A quanto pare diversi telespettatori hanno chiesto a gran voce il rientro in gioco di Marco Melandri. Chissà se questa richiesta verrà accolta. In ogni caso ora c’è un’altra questione che sta facendo discutere e che riguarda Ilary Blasi. La conduttrice è al timone del programma per il secondo anno consecutivo. Ma, a quanto pare, non tutti approvano il suo stile.





Alla guida dell’Isola dei Famosi abbiamo visto diversi conduttori. Da Simona Ventura, che lanciò il programma nei primi anni duemila, a Nicola Savino e poi Alessia Marcuzzi. Sembra che però a qualcuno non piaccia il modo di condurre di Ilary Blasi. Il suo stile, secondo la critica, avrebbe cambiato la natura del reality e anche gli ascolti non sarebbero più quelli di una volta.

A lanciare l’accusa è stata Arianna David, ex naufraga nel 2005 e nel 2012 e oggi opinionista a Mattino5 di Federica Panicucci. A Nuovo TV l’ex Isola dei Famosi ha affermato: “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”.

Secondo Arianna David a pesare sulla qualità del programma è la mancanza di personaggi veramente ‘big’. E la ragione risiederebbe nella mancanza di soldi per pagare adeguatamente i vip. Lei, per esempio, con il cachet ricevuto, ci si è comprata una casa. Cosa impossibile da fare oggi: “Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”. Oltretutto Arianna David ha lanciato delle frecciate anche ai concorrenti considerati arroganti e presuntuosi. E adesso, cosa farà Ilary? Risponderà alle accuse?

