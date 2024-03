Inaspettata notizia su Marco Liorni, infatti nelle ultime ore si è saputo che sarà sostituito da un collega. La decisione della Rai è stata presa in modo inevitabile, anche per evitargli qualcosa di non molto positivo. Non sappiamo però quale sia stata la sua reazione ufficiale, dato che non ci sono stati ancora suoi commenti. Ma l’informazione è arrivata da fonti attendibili.

Infatti, a sganciare la bomba su Marco Liorni è stato il sito DavideMaggio, che ha parlato del fatto che sarò sostituito da questo collega alla guida del suo programma. Una scelta arrivata direttamente dai vertici della Rai, che ci hanno pensato su e poi alla fine hanno optato per questa presa di posizione, che ovviamente scontenterà una parte del pubblico.

Leggi anche: “C’è una notizia su L’Eredità”. La decisione Rai sul programma di Marco Liorni





Marco Liorni sostituito dalla collega: il motivo della decisione Rai

Possiamo subito tranquillizzarvi sul fatto che Marco Liorni non sarà sostituito dal collega alla guida de L’Eredità, che resta saldamente tra le sue mani. Il cambio di guardia ha coinvolto invece l’altra sua trasmissione, Italia Sì, che va in onda durante il weekend. Ma proprio il programma precedentemente condotto da Flavio Insinna ha provocato questo scossone.

In vista di due puntate speciali in prima serata, relative a L’Eredità, Liorni sarà sostituito da un altro conduttore a Italia Sì ma in modo temporaneo. Questo quanto comunicato da DavideMaggio: “La Rai ha infatti deciso di sostituire Liorni a Italia Sì nelle due settimane che lo vedranno impegnato in prima serata con L’Eredità sabato 16 e 23 marzo. Gli hanno voluto evitare una maratona televisiva”. Al suo posto ci sarà Gianluca Semprini.

Semprini è al timone di Estate in diretta dal 2021, mentre nello stesso anno ha anche condotto La grande attesa. Nel 2022 ha presentato inoltre Quel che resta del giorno e I giorni del Quirinale.