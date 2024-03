Importante annuncio su L’Eredità di Marco Liorni. A dare in anteprima questa notizia significativa è stato il sito TvBlog, che in più di una circostanza è stato in grado di svelare al pubblico cose estremamente interessanti. E ora per il conduttore di Rai1 è tempo di guardare al prossimo futuro con grande entusiasmo, infatti questa decisione presa è decisamente positiva.

Da quando ha iniziato a condurre L’Eredità, Marco Liorni non ha fatto rimpiangere Flavio Insinna. Infatti, valutando quanto emerso dagli ascolti televisivi, il successo del primo canale della Rai è stato totale. Nella giornata del 4 marzo lo share è arrivato fino al 26,6%, un dato certamente straordinario. E la speranza è che possa andare sempre così o addirittura meglio.

L’Eredità, notizia importante per Marco Liorni

Quindi, come avete già capito, non è affatto a rischio la prosecuzione de L’Eredità con Marco Liorni alla guida. Anzi, il programma sta per avere degli appuntamenti speciali proprio per cavalcare l’onda del successo. La Rai ha deciso di metterlo in sfida con la regina di Mediaset, Maria De Filippi, la quale dovrà dare il massimo per tenere il passo del collega.

Liorni presenterà quindi due puntate speciali de L’Eredità, che andranno in onda il 16 e il 23 marzo. Parliamo di due sabato, infatti il primo appuntamento è previsto in contemporanea con C’è posta per te e sarà dedicato al Festival di Sanremo. Il secondo si concentrerà invece sull’omaggio alla Rai per il 70esimo anniversario della sua esistenza. E in questa circostanza si darà battaglia con il serale di Amici 23.

Ovviamente il pubblico non farà mancare il suo supporto a Marco Liorni, anche se inevitabilmente la concorrenza potrebbe creare qualche problema in più, dati i successi di Maria De Filippi.