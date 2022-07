“Come facevamo”. Marialaura De Vitis parla, nessuno in 16 anni di Isola lo aveva mai svelato

Il ciclo all’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis fa chiarezza rispondendo alle domande dei suoi follower. Nei giorni scorsi un altro naufrago ha svelato dei retroscena intimi del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria vinta dall’attore romano Nicolas Vaporidis.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha parlato dell’esperienza in Honduras e attraverso una storia pubblicata su Instagram rispondendo alle tantissime domande dei suoi follower. “Quando sono entrato ero veramente un sacco di mer**, sono entrato con otto panze. Non che ora sia quel gran fico, ma ho perso 23 chili. […] Sono entrato che pesavo 112 kg, ero troppo grosso“, ha spiegato parlando dei chili persi.





Il ciclo all’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis fa chiarezza

Come Marialaura De Vitis anche Edoardo Tavassi ha parlato di come si fanno i bisogni: “Dentro un secchio con una busta nera, una cosa terribile che veniva cambiata una volta a settimana. Nella seconda isola hanno deciso di costruire la capanna dietro il secchio. Vi potete immaginare la puzza di me**a tutta la notte“, ha detto il naufrago. Tra le tante domande anche quella sul ciclo all’Isola dei Famosi.

Alla domanda sul ciclo all’Isola dei Famosi ha risposto Marialaura De Vitis, la naufraga che quest’anno ha visto l’edizione de La Pupa e il Secchione Show. Tra le domande un’altro retroscena molto intimo, quello sulla depilazione delle concorrenti del reality show, ovviamente costrette a stare in costume da bagno durante l’esperienza sull’Isola.

Marialaura De Vitis ha parlato del ciclo all’Isola dei Famosi. “Generalmente sull’Isola il ciclo si ferma perché si mangia poco e si va in amenorrea. Quindi non ci sono di questi problemi. Mentre la ceretta non esiste. Abbiamo una lametta a testa che teniamo come se fosse oro e si usa quella”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei famosi.

“Una puzza di me***”. Edoardo Tavassi, quella cosa sull’Isola viene fuori solo ora. Un retroscena intimo