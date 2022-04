Finale per “Il cantante mascherato”, il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e in onda su Rai 1, Nell’ultimo appuntamento, Milly Carlucci ha condotto il pubblico alla scoperta dei personaggi che si nascondono dietro le maschere.

Finaliste la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pulcino e Soleluna. Accanto a lei la giuria composta da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa, e Iva Zanicchi, l’investigatrice aggiunta di questa puntata. Giudici e pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter) hanno decretato il vincitore di questa edizione.





Il Cantante Mascherato: chi era SoleLuna

Non sono mancati i commenti e le ipotesi da parte del pool investigativo capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”. Ospiti in studio Patty Pravo, Lino Banfi e sua figlia Rosanna, Giancarlo e Michela Magalli e i Gemelli di Guidonia, nomi che spesso sono stati nominati dai giudici durante questa edizione dello show.

La prima sfida della serata è stata tra Camaleonte e SoleLuna. “Meglio dire la verità, gli altri penseranno che stai mentendo. Voi avete le vostre convinzioni ma vi sfido a deporre la corona. Ognuno di noi ha una luna, la mia è straordinaria anche se ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro”, è stato l’indizio di SoleLuna.

È stata proprio la maschera SoleLuna a perdere lo scontro e c’è stata molta curiosità nei minuti precedenti alla scoperta della sua identità. Sotto SoleLuna si nascondeva Cristiano Malgioglio, nome fatto da Caterina Balivo fin dalle prime puntate. Tanti applausi e sgomento, perché il cantante è riuscito ad arrivare fino alla finale del programma.

“Non farlo, non è giusto”. Amici: LDA, il figlio di Gigi D’Alessio e la decisione che ferisce il papà