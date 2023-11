“Qui dove tutto è iniziato”. Così si presenta Ida Platano a Uomini e Donne nel nuovo ruolo, quello di tronista. È la prima volta nella storia del programma che una dama va a sedersi sul trono e questo primato se lo prende adesso la ex di Riccardo Guarnieri e, evidentemente, di Alessandro Vicinanza. È finita con il cavaliere e ora lei ha intenzione di rimettersi in gioco in un ruolo inedito. E proprio come fanno solitamente i nuovi tronisti, l’ex dama che vive a Brescia si presenta, parlando del suo lavoro nel suo salone di bellezza, del figlio Samuele e dei suoi sogni d’amore.

“Non solo mi piace stravolgere il loro look, ma anche il mio”, dice felice Ida Platano che spiega poi di essere tornata single, dopo la relazione con Alessandro Vicinanza durata 11 mesi. “Ho deciso di chiudere e oggi voglio rimettermi di nuovo in gioco“, sottolinea precisando di non aver più intenzione di rincorrere qualcuno, come ha fatto in passato: “Chi non mi vuole, una volta andato, basta, io chiudo”.

Ida Platano nuova tronista di UeD, la reazione dei corteggiatori

Come è noto le puntate di UeD sono registrate e Ida Platano ha già iniziato il suo percorso da tronista, secondo le anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Anticipazioni che intanto rivelano che Roberta Di Padua si è detta felice per il ritorno di Ida Platano. Per anni il pubblico le ha viste sempre litigare ma questo gesto distensivo è piaciuto tanto a Gianni Sperti, ma meno a Ida.

Sembra che la nuova tronista abbia ammesso di riuscire ancora a dimenticare ciò che è accaduto tra loro in passato. Chissà, magari in questa edizione le due potranno riappacificarsi una volta per tutte, trovandosi anche in due posizioni differenti. Ma è successo anche altro nel corso della registrazione di oggi, che andrà in onda prossimamente.

Ida Platano ha infatti già avuto modo di conoscere i suoi corteggiatori ma, come riporta sempre Lorenzo Pugnaloni, molti di loro dopo l’appuntamento al buio hanno preferito lasciare il programma, senza iniziare alcuna conoscenza. “Diversi corteggiatori di Ida si sono eliminati”, si legge tra le Storie del blogger. Il motivo? Come lei stessa ha detto più volte e come dice nel suo video di presentazione, Ida è una mamma e questi corteggiatori pare non se la siano sentita di frequentare “una donna che ha già un figlio”.