Quanto tempo è passato? A Uomini e Donne è tornata la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi ha mandato un fuori onda in cui i due dimostrano di aver ritrovato la loro vecchia complicità. E su di loro si è espressa anche Tina Cipollari. L’opinionista è convinta che tra Ida e Riccardo ci sia ancora del tenero. Quest’ultimo ha ammesso: “Sono stato bene anche io cerca di capire questa cosa, per carità tutto il tempo che passiamo insieme è bello ma ci vuole qualcos’altro però”.

A questo punto è intervenuta la stessa Tina che ha affermato: “Se sei venuto qua per riconquistare Ida capiamolo subito!”. Nel frattempo, però, ecco spuntare fuori un altro cavaliere che proprio con Ida aveva iniziato una frequentazione ‘intensa’. 47enne, manager di una società statunitense, l’uomo in questione aveva voluto partecipare al programma proprio per conoscere Ida. E tra i due le cose sembravano funzionare davvero…





Stiamo parlando di Ilie Maneschi. L’imprenditore è riuscito a fare la conoscenza di Ida Platano. Tuttavia, dopo un primo momento in cui sembrava potesse nascere una storia, Ilie è letteralmente sparito. A spiegare cosa sia successo è stato lo stesso cavaliere al sito Isa e Chia: “Come sapete, la mia ultima apparizione è stata in quel “teatrino” meraviglioso dove io, Ida, Riccardo ed Alessandro ci siamo trovati a centro studio. In quell’ occasione non ho avuto neanche il tempo di raccontare nulla, di ciò che era successo con Ida”.

Ilie Maneschi ha ricordato la sera trascorsa con Ida Platano: “Dopo la cena siamo stati in camera di Ida ad ascoltare musica, rilassarci, ed ho atteso che lei si addormentasse. Stavamo davvero bene!”. Poi però qualcosa si è rotto: “Subito dopo il teatrino sopra citato, se avete notato, io e Ida non ci siamo più seduti. Sono uscito fuori dallo studio perché volevo accompagnare Ida in aeroporto in quanto lei sarebbe dovuta tornare a Brescia prima della fine della registrazione”.

Proprio all’aeroporto i due sono stati sul punto di baciarsi, ma Ilie ha riferito: “Eravamo fuori, fumavano, ci siamo abbracciati fino a quando arriva quel momento nel quale ti trovi a 4 cm… Il tramonto, noi così vicini, era tutto perfetto perché scattasse qualcosa ma anche in quel caso, abbiamo preferito non toccarci”. Subito dopo, però, Ilie Maneschi ha capito che non avrebbe potuto partecipare più a UeD. Secondo Ilie Ida ha pianto per questo.

Il cavaliere ha poi avuto anche problemi familiari con la mamma che è stata poco bene. Infine ha lanciato dure accuse al programma di Maria De Filippi: “La mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno), il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito (pur provando) a snaturare il mio essere, mettendo in piazza del mercato la mia sfera intima che considero il tesoro più grande che posseggo, lo stop imposto a lavoro, etc., hanno fatto sì che io finissi la mia strada dentro la trasmissione”.

