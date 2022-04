A Uomini e Donne ormai non si parla di altro: Ida e Riccardo Guarnieri sono la coppia del momento. Su di loro si è espressa Tina Cipollari convinta che tra i due ci sia ancora del tenero. Colpa di un fuori onda mandato in video da Maria De Filippi che mostrava la coppia più complice che mai. Un feeling spiazzante così come la continua ricerca di contatto fisico, che ha spinto Tina ad accusare Riccardo di prendere in giro Gloria con cui il cavaliere ha chiuso, tra le polemiche, dopo solo 3 giorni di conoscenza.



“Sono stato bene anche io cerca di capire questa cosa, per carità tutto il tempo che passiamo insieme è bello ma ci vuole qualcos’altro però”. Le ha detto Riccardo. E Tina ha attaccato: “Se sei venuto qua per riconquistare Ida capiamolo subito!”, a differenza di quanto pensa l’altro opinionista di Uomini e Donne. Gianni Sperti ha detto: “Anche se fosse che si rinnamora di Ida, io sarei felicissimo”.





Uomini e Donne, Ida Platano risponde a Armando Incarnato



Per i fan di Uomini e Donne è tutto già scritto. A parlare per tutti ci ha pensato Armando Incarnato che ha provato a mettere alle strette Ida per capire se tra lei e Riccardo potesse esserci ancora qualcosa. E la reazioni di Ida non si è fatta attendere. “Quello che c’era tra me e lui è stato immenso. Ritrovarsi l’uno di fronte all’altro fa strano, è una cosa diversa”.



Poi ha ripreso: “Se tu mi dici che ci sono dei ricordi bellissimi, che si riaprono e mi ritornano in mente, ti dico sì: mi ritornano tutti in mente quando lo rivedo, quando parliamo”. Tuttavia, quando Armando ha incalzato ulteriormente Ida ed ha chiesto esplicitamente se fosse ancora innamorata del suo ex fidanzato, la dama di Uominie ha preferito fare chiarezza definitivamente.



“Se tu mi dici oggi ‘sei innamorata di Riccardo’, io ti so rispondere subito. Ti dico no, ma nella vita mai direi mai” ha sentenziato Ida Platano. Parole, quella della dama di Uomini e Donne, che fanno seguito a quelle di Riccardo di qualche giorno fa. “Non so se Ida un po’ speri che qualcosa tra noi rinasca… in realtà vorrei parlarci. Vorrei farci una chiacchierata perché la nostra non è stata una storia d’amore qualunque: mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarsi serenamente con lei”.

“Tutta una farsa!”. UeD, voce bomba su Riccardo Guarnieri e Ida Platano