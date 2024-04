Dopo il Grande Fratello Alessio Falsone, che è legato sentimentalmente ad Anita conosciuta proprio nella casa più spiata d’Italia, ha adesso svelato qualcosa in più sul suo futuro. E ha fatto una rivelazione clamorosa che ha lasciato tutti perplessi, anche se c’è già chi non gli sta credendo. Le sue affermazioni in un’Instagram story stanno decisamente facendo discutere.

Nelle ultime ore ha deciso di rispondere a tutte le domande poste dai suoi follower. E l’ex concorrente del Grande Fratello si è soffermato anche su quello che sarebbe successo in queste settimane e giorni. Alessio Falsone, riferendosi al suo futuro, ha fatto capire di aver preso delle decisioni anche clamorose. Ma andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato.

Grande Fratello, Alessio Falsone e il suo futuro: la clamorosa decisione

A riportate queste parole dell’ex Grande Fratello è stato soprattutto l’influencer Amedeo Venza, che lo ha criticato. Alessio Falsone in futuro non dovrebbe essere protagonista in televisione, sebbene stando a quanto fatto sapere da lui non sarebbero mancate le proposte. Ma la sua scelta sarebbe stata ferrea e ha lasciato tutti i fan abbastanza spiazzati.

Un follower gli ha chiesto: “Ti piacerebbe partecipare a Tale e quale show? Ti ci vedo bene”. E Alessio ha esclamato: “No, non è che non mi piacerebbe. Ma voglio fare altro, siccome voglio allenare se inizio a fare televisione rischio di non allenare più. Ho detto di no a tutte le proposte. Anche da Tale e quale show mi hanno chiesto se mi piacesse partecipare, ma ho detto no grazie”.

Venza ha commentato: “Io le vorrei vedere tutte ‘ste proposte. In teoria con questa sua tesi non doveva partecipare nemmeno al GF!”. Vedremo se Falsone se la sentirà di replicare.