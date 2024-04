“Basta, adesso parlo io”. Scuro in volto e scandendo le parole molto lentamente, Giuseppe Garibaldi prova a fare chiarezza una volta per tutte sul suo rapporto con Anita Olivieri, la coinquilina con la quale aveva stretto di più durante l’ultimo Grande Fratello, oltre a Beatrice Luzzi. Il bidello interviene dopo le polemiche sorte a seguito di alcune sue dichiarazioni che secondo molti segnavano una tensione tra il bidello e la gieffina plurilaureata. Ma la sua spiegazione si rivela un boomerang.

Nei giorni scorsi era scoppiato un vero e proprio caso dopo alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Garibaldi. Il bidello affermava in una intervista che al momento tra lui e Anita non erano in previsioni incontri per parlare, perché lui in questo momento deve pensare più a se stesso. Dichiarazioni che cozzavano con quelle della sua amica, che poco prima aveva dato per certo che lei e Garibaldi, insiemi ad altri ex gieffini, avrebbero trascorso le vacanze estive insieme in Calabria. “Ho una casa in Basilicata io, quindi ci vedremo sicuramente”, aveva annunciato Anita.

Giuseppe Garibaldi nella bufera dopo le sue dichiarazioni su Anita. Cosa si è scoperto ora

Le parole di Giuseppe non erano piaciute agli Anibaldi, secondo i quali la risposta del bidello era dettata solo dalla paura di vedersi attaccare dai fan di Beatrice Luzzi, la nemica di Anita. Uno di questi commenti aveva ottenuto anche una reazione positiva della stessa Anita via social, che evidentemente condivide questo pensiero

Peppe chiarisce la situazione su Anita e si dissocia dalle dicerie social. #anibaldi pic.twitter.com/oPBF5ag05O — Anibaldi ☀️ (@ilsoledelgf) April 12, 2024

Garibaldi ha trascorso 3 giorni a Roma per non meglio precisati motivi di lavoro, durante il soggiorno nella capitale quali ha avuto anche tempo di prendere un caffè con due ex coinquilini: Paolo Masella e Massimiliano Varrese. Ieri sera è tornato nel suo paese di origine, Santa Cristina d’Aspromonte. Qui nonostante l’ora tarda ha aperto un box domande con i suoi fan.

“Con Anita vi sentite?”, gli ha chiesto uno dei suoi follower. Giuseppe ha risposto così: “L’altro giorno sono stato frainteso perché ho detto che non ho sentito nessuno, neanche lei perché era un momento che ero pieno di impegni e non ho sentito nessuno, neanche a lei. Di tutto quelle dicerie che ci sono sui social mi dissocio e credo che avremo comunque modo di parlare”.

Il chiarimento di Garibaldi non ha convinto comunque i fan di Anita. “Quindi GG nn sente e vede nessuno però poi incontra Max e Paolo. E nn incontra l’unica che sente spesso veramente Anita però poi non può incazzarsi, ok ho capito tutto”.