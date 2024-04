Il Grande Fratello è finito da qualche settimana ma l’attenzione sui suoi protagonisti resta alta. Per le interviste rilasciate in tv e sui giornali, per le reunion immortalate sui social, gli sviluppi delle storie d’amore nate nella casa e non da ultimo le frecciatine che si scagliano. Si è già parlato su queste colonne di alcune dirette Instagram che hanno registrato Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.

Proprio Anita, eliminata a sorpresa a pochi giorni dalla finale, ha raccontato di essere in contatto con tutte le persone con le quali ha legato dentro la casa del Grande Fratello, partendo da Fiordaliso e passando per Massimiliano Varrese e, appunto, Garibaldi: “Con le persone con cui avevo un rapporto stretto… Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Anita contro Garibaldi dopo il GF

Dopo queste parole, sempre in una diretta Instagram Garibaldi ha smentito Anita affermando di non aver ancora avuto l’occasione di parlarci: “Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto“.

Se questi sono i fatti, è stato inevitabile per il pubblico chiedersi chi dei due dica la verità. E qui arriva un nuovo sviluppo. Da Anita, che però questa volta ha dato la sua versione dei fatti senza troppi giri di parole, ma mettendo solo un like a un post contro Giuseppe su X, come si vede dalla foto qui sotto.

Non l'arrivista che per tenersi buoni i fan di Bea finge di non sentirsi

con Anita

Non si smentisce mai#beatriceluzzi#luzzers#GrandeFratello

pic.twitter.com/1oxFI0TJo3 — Dracarys🔥 (@michicima) April 11, 2024

“Non l’arrivista che per tenersi buoni i fan di Bea finge di non sentirsi con Anita. Non si smentisce mai”. In breve, quindi, Anita avrebbe dato del bugiardo a Giuseppe, che avrebbe mentito solo per non perdere l’affetto di una parte dei suoi fan. Garibaldi replicherà a questa accusa sottesa da parte della sua ex amica a questo punto?