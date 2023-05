L’Isola dei Famosi 2023 va in onda in diretta il lunedì, dunque in serata conosceremo il nome del nuovo eliminato che lascerà il gruppo per trasferirsi sull’Isola di Sant’Elena. Ma probabilmente anche uno tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato, attualmente ‘esiliati’ in quest’altra spiaggia lascerà definitivamente l’Honduras. Proprio come accaduto la scorsa settimana, quando Christopher Leoni ha dovuto abbandonare il reality show per volere del pubblico, chiamato da Ilary Blasi a un televoto flash.

Il naufrago salvo sarà quindi raggiunto da quello eliminato al televoto di questa settimana. Ma a proposito di Helena Prestes e Gian Maria Sainato, in queste ultime ore la convivenza si sta facendo difficile. Tutta colpa di un comunicato della produzione: una pergamena con la richiesta di dirsi in faccia tutto quello che pensano. E la prima a parlare è stata proprio la modella brasiliana, rimasta malissimo per aver saputo cosa pensa di lei il suo ‘coinquilino’.

Helena Prestes, per Gian Maria Sainato ha “un problema con il cibo”

“Hai problemi con l’altro naufrago? Lo spirito dell’isola ti offre l’occasione di dire all’altro quello che non hai mai osato dire”. Ed Helena Prestes ha ammesso di essere rimasta male per una frase di Gian Maria, convinto che lei abbia un problema con il cibo: “È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto. Hai un controllo ossessivo sul cibo. Me ne dai e poi me lo togli. Vuoi primeggiare su tutto”.

“Sul totem ho trovato il biglietto io e hai voluto leggere tu. Se tu volevi essere generosa con me non dovevi conteggiare il riso e chiedermi il pomodoro indietro. Tu per un millimetro di ananas fai problemi. Tu non sei generosa a condividere il cibo”, ha aggiunto Gian Maria Sainato, che forse immagina del televoto flash e magari ha colto l’occasione per screditare la sua avversaria.

Su Sant’Elena un comunicato accende la lite tra Gian Maria ed Helena! #Isola pic.twitter.com/X4z0eu6sc5 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

La naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 non ha preso bene questa confessione, anzi: “Mi ha detto che avevano ragione loro, mi ha proprio ucciso, che io voglio fare tutto, che recito”. E sulla generosità lo ha definito “ingrato”: “Hai parlato male, mi sto pentendo di averti regalato del cibo”.