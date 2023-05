Lunedì 29 maggio andrà in onda una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi 2023. Il reality show è condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che quest’anno ha sostituito il veterano Nicola Savino. Tanti i concorrenti che hanno già abbandonato l’Honduras: Claudia Motta è tornata in Italia dopo un incidente sugli scogli, poi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Oltre ai problemi di salute di Simone tra i motivi che hanno spinto Alessandro ad abbandonare il reality show di Canale 5 anche il fatto di dover proseguire il gioco non più in coppia.

Ha dovuto lasciare l’isola dei Famosi anche Paolo Noise. Il conduttore radiofonico ha avuto un malore, un calo pressorio, ed dopo essere stato in terapia semi intensiva i medici gli hanno consigliato di tornare in Italia. Una perdita pesante per il reality show di Ilary Blasi, che così ha parso uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizionw.

Isola dei Famosi 2023, chi è l’eliminato di lunedì 29 maggio

La scorsa settimana, invece, è stato eliminato Christopher Leoni. Nella sesta puntata del reality condotto da Ilary Blasi è arrivato il primo eliminato dal televoto dopo la sfilza di abbandoni che si è abbattuta sui concorrenti. Sono invece cinque i concorrenti finiti al televoto la scorsa puntata dell‘Isola dei Famosi.

Marco Mazzoli è stato il più votato dal gruppo dei naufraghi di Playa Palapa, mentre Corinne Clery è stata la concorrente mandata in nomination dal leader di puntata Andrea Lo Cicero. A loro due si sono aggiunti altri tre nomi: quelli di Pamela Camassa, Luca Vetrone e Nathaly Caldonazzo. Dopo l’eliminazione definitiva di Christopher Leoni, che ha dovuto lasciare l’Honduras, e quella provvisoria di Helena Prestes, che è sbarcata sull’isola di Santa Elena chi lascerà l’Isola dei Famosi?

Stando sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare le tre donne in nomination, quindi Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery e Pamela Camassa. A rischio, quindi, i due uomini finti in nomination la scorsa settimana sono a rischio eliminazione. Ovvero Marco Mazzoli e Luca Vetrone. Ci sarà anche un televoto flash sull’isola di Santa Elena, dove al momenti si sono Gian Maria Sainato ed Helena.