Tutti contro Marco Mazzoli. All’Isola dei Famosi 2023 sono giorni difficili per il conduttore radiofonico, voce insieme a Paolo Noise de “Lo Zoo di 105”. Già la lite con il proprio collega e amico ha fatto capire che il livello di nervosismo raggiunto è piuttosto alto. Ultimamente, poi, la situazione è degenerata con la discussione tra l’ex leader Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse. Poi Nathaly Caldonazzo ha accusato l’ex rugbista, oggi chef e conduttore, di aver parlato alle spalle di Mazzoli.

Nathaly ha attaccato Andrea Lo Cicero perché quest’ultimo avrebbe preso in giro Marco Mazzoli il quale ha dichiarato di essere vegano: “Ti ha detto che sei vegano, che fai ridere i vegani, che mangi la carne…”. Marco Mazzoli resta in silenzio mentre gli animi si scaldano. Poi Helena Prestes e Gian Maria Sainato si appartano e confidandosi scoprono di pensarla allo stesso modo sul conduttore radiofonico. Sentite quante ne hanno dette. Manco se fosse lo Zoo…

Helena e Gian Maria sparano a zero su Marco Mazzoli

Dopo essere stata sconfitta al televoto la modella brasiliana Helena Prestes ha parlato di Marco Mazzoli con Gian Maria Sainato: “Lui non sopporta questo posto. Non gli piace. Odia tutti, odia questo posto, questa situazione. Non mi è piaciuto neanche che mi abbia detto che sono migliorata, non devo dimostrare niente a lui”. In particolare Mazzoli aveva detto: “Mi ero risentito con te perché ti percepivo come finta, soprattutto prima che iniziasse il gioco. Quando arrivavano le telecamere correvi a fare le scenate. Queste per me sono cose finte e televisive, non le sopporto. Adesso però ti vedo cambiata”.

Dal canto suo Gian Maria Sainato ha affermato: “Lui fa finta di chiarirsi con le persone e poi dice: “Se torna Gian Maria sarà uno schifo”. Ma come ti permetti? Ci siamo abbracciati e mi hai detto che era tutto a posto. È falso. Lui non mi sopporta, potrebbe dirlo in faccia direttamente”. Il naufrago, però, ha capito a che ‘gioco’ sta giocando Mazzoli.

Gian Maria fa delle rivelazioni shock e racconta ad Helena di aver avuto un avvicinamento con Cristina! 😧 #Isola pic.twitter.com/ESnbnmB5i1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2023

“Lui – dice ancora Gian Maria – è venuto qua per prendere in giro tutti noi, per far ridere la gente fuori, però noi siamo in una situazione di fame e disagio, a un certo punto non ti fa più ridere. Lui è pungente e offensivo, ti provoca. Nella sua presa in giro, lui dice la verità. È cattivo e frustrato”. Ma Marco Mazzoli non è l’unico nei pensieri di Sainato. Il naufrago si è infatti avvicinato a Cristina Scuccia e ha fatto alcune rivelazioni inattese. Sentite voi stessi cosa dice nel video pubblicato dal profilo Twitter dell’Isola.

