Sono passate due settimane dalla finale di Amici 22 e i riflettori ancora non si sono spenti, a parlare adesso è Isobel Kinnear, una dei finalisti di questa stagione, che nel corso di un’intervista ha raccontato alcuni retroscena rimasti finora inediti. Sotto la lente di ingrandimento è finita la maestra Alessandra Celentano, figura complicate che negli ultimi anni ha attirato non poche critiche. Carattere forte Alessandra è infatti una persona diretta accusata, dagli allievi, di esserla fin troppo al limite della cattiveria.

Un aspetto, giudicato oltremodo negativo, che era stato alla base delle liti con il maestro Raimondo Todaro, uno dei partenti di questa edizione. Il suo addio sembra infatti cosa fatta, mentre non si conosce il nome del successore con una platea di papabili pronta a prendere il suo posto. Se però di Todaro Amici sembra poter fare a meno, così non sarebbe per la maestra Celentano.





Amici 22, Isobel Kinnear: “Devo tutto alla maestra Celentano”

Come spiega Isobel a Superguidatv alle colonne del quale ha rivelato: “La maestra Celentano è per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di sé stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Lei mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile”.

E ancora: “Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Lei apprezza molto il fatto che una persona possa accettare i suoi consigli per crescere. Sono molto grata alla Celentano… Maria De Filippi? Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con “Dio”. È la persona più vera e leale che ho incontrato nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grande esempio di lealtà e di onestà”.

Poi su Cricca: “La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta”.