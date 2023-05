La prossima edizione di Amici inizierà il 14 settembre, ci sarà tantissimo entusiasmo e decine di allievi che proveranno a ripercorrere il percorso di Mattia Zenzola; di diverso ci saranno gli insegnanti perché sembra ormai scontato l’addio sia da parte di Raimondo Todaro che di Arisa. Per la prima volta la cantante parla della questione e fa chiarezza sul suo futuro. Diversamente da Todaro, che sembra sedotto dalle campane di Ballando con le stelle, Arisa non avrebbe un piano b già pronto.

Un addio, quello di Arisa, che se confermato farebbe molto male. Per capire quanto gli allievi amino la loro insegnante basta vedere il cammino di Wax e l’evoluzione nel corso dei mesi fino alle dichiarazioni fatte meno di una settimana fa a Verissimo. “Abbiamo fatto un percorso pazzesco, parlavamo e mi dava sempre una mano, emotivamente anche come amica. Ho rotto le posizioni allievo insegnante e reputarla un’amica”.





Amici, Arisa spiega il motivo per cui potrebbe non tornare

Parole che anche Mattia Zenzola ha avuto per Raimondo Todaro: “Lui è stato il mio pilastro, il mio maestro e mi ha sempre seguito e preso per mano. È stato il mio fratello maggiore, mi ha insegnato tanto e le sue lezioni mi sono servite. Lui è un professionista, è un pozzo di sapienza, sa tanto. Lavorare con lui in sala è bellissimo, lo fa con piacere e non perché deve”.

Tornando ai motivi che potrebbero portare Arisa all’addio (e sembra già confessati a Maria De Filippi) la cantante spiega dalle colonne del settimanale Oggi. “Ho voglia di cantare e vorrei farlo in tutto il mondo. Questo è il desiderio più grande che ho. Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all’estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico. […]Sto aspettando di parlare con la produzione di Amici”.

“Se mi vogliono ancora dobbiamo trovare una maniera in cui io possa fare anche le mie cose. Adoro stare là, però la mia vita non si può fermare. Anche se a Maria devo tutto: mi ha rimessa al centro, ha fatto conoscere al pubblico una parte di me che non si conosceva e mi ha riportata ad avere un contatto con le persone che secondo me un pochino si era perso”.