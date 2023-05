Amici 22, retroscena a sorpresa su Wax: il cantante che forse più di ogni altro insieme a Cricca è stato nell’occhio del ciclone in questa edizione. Arrivata ad un passo dalla finale ha attirato su di se le critiche del pubblico per i suoi modi, spesso bruschi, e per qualche decisione della giuria che, sempre secondo una parte dei fan, avrebbe favorito la sua ascesa in finale al posto di Aaron, ritenuto nettamente superiore sia come presenza scenica che per estensione vocale.

Oltre che per le sue qualità Wax ha fatto parlare di sé per la sua storia, tra l’altro mai nata visto che lei è fidanzatissima, con Angelina Mango con la quale tuttavia è nato un sodalizio fatto di confidenze e stima profonda. Dimostrazione è la dedica che la figlia del cantante prematuramente scomparso abbia deciso di fare una dedica speciale all’amico al momento dell’uscita del suo ultimo lavoro.





Amici 22, tra Arisa e Wax è nato un rapporto speciale

Stima, e affetto, che non c’è solo tra Wax e Angelina ma anche tra Wax e Arisa. Durante l’ultima puntata di Verissimo Arisa ha detto: “Io credo che Wax avesse solo bisogno di sentirsi a suo agio”. Poi ha raccontato un retroscena su alcuni regali ricevuti dall’allievo: “Mi ha regalato la maglia del pomeridiano, la sera che abbiamo fatto la festa”.

“È arrivata Talisa (ex allieva e professionista del programma ndr), che aveva la sua maglia e me l’ha consegnata. Io sono stata un giorno intero con la maglietta. Poi mi ha mandato questo braccialino. Lui e la sua famiglia”. Una confessione bomba che mette nuova luce sul carattere di Wax, ritenuto troppo spesso una ‘testa calda’. Dopo queste parole è intervenuto Wax: “Abbiamo fatto un percorso pazzesco, parlavamo e mi dava sempre una mano, emotivamente anche come amica. Ho rotto le posizioni allievo insegnante e reputarla un’amica”.

Infine Arisa ha suggerito a Wax di chiamarla quando ha bisogno e ponderare le sue scelte. Tantissimi i messaggi: “Grande Arisa una Grande donna, ha creduto fino alla fine in Wax e alla fine lui con il tuo supporto il tuo appoggio alla fine è uscito vincitore da amici. Questa esperienza meravigliosa sarà un bellissimo ricordo di tutte e due grande artisti”.