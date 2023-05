Nelle ultime ore è successo qualcosa di tanto atteso tra Angelina Mango e Wax dopo Amici 22. Domenica scorsa c’è stata la finalissima del programma, vinta dal ballerino Mattia Zenzola, e i ragazzi sono ora ritornati alla vita quotidiana e si sono messi alle spalle i mesi trascorsi in casetta. E i due cantanti, che si sono sfidati nell’atto conclusivo con il successo della figlia del compianto artista, hanno deciso di fare qualcosa insieme.

E in precedenza Angelina Mango, prima che con Wax desse vita a una cosa molto bella, aveva dichiarato subito dopo Amici 22 che avrebbe fatto qualcosa di interessante per i suoi fan. Lei e Aaron sembrano essere già carichissimi e pronti per dare il meglio di se stessi sul palcoscenico di un concerto davanti alla platea numerosissima di fan. Le date del tour non mancano e lo spettacolo sembra già promettere per il meglio. Dai due giovani talenti non ci si poteva che aspettare la fama per il lancio dei loro EP.

Angelina Mango e Wax, cosa hanno fatto dopo Amici 22

Dunque, i cantanti Angelina Mango e Wax hanno sorpreso tutti i loro ammiratori con un comportamento straordinario. E ovviamente le voci sugli ex allievi di Amici 22 si stanno rincorrendo ancora di più, visto che c’è chi pensa che nascondano qualcosa di privato. Si è sparso spesso e volentieri il rumor che li darebbe vicini anche dal punto di vista sentimentale, anche se non hanno mai confermato queste indiscrezioni apparse in rete.

Angelina e Wax si sono fatti vedere l’uno al fianco dell’altra e hanno ballato in maniera sfrenata, mentre in sottofondo andava la canzone di lei Ci pensiamo domani. Un momento di grande affinità tra i due colleghi, che però sarebbero solamente amici e non fidanzati. Proprio la figlia di Mango aveva detto in passato a Verissimo, come ricordato da Novella 2000: “Con Wax siamo molto amici. C’è un legame fatto di fiducia, rispetto e stima. Poi c’è molto sostegno e so che posso contare su di lui”.

Ma quanto sono belli una volta usciti dalla casetta? 😍#Amici22 pic.twitter.com/6Y3NJ1vP3E — AMICI NEWS (@amicii_news) May 18, 2023

E gli utenti hanno reagito così a questa reunion post-Amici: “Ma quanto sono belli”, “Lei insegnerà questo balletto a tutti, che regina”, “Già in casetta erano belli”. Quindi, tutti tiferebbero per l’eventuale liaison amorosa tra di loro.