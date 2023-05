Sesto appuntamento con l’Isola dei famosi 2023. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi opinionisti ha visto arrivare in Palapa gli ospiti Nikita Pelizon e Aldo Montano. Questa settimana le tribù si sono sciolte ed è finalmente arrivato il tutti contro tutti. Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro per motivi di salute mentre ad abbandonare Playa Tosta tra Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio Ricci a sorpresa è la brasiliana.

Lunedì 22 maggio è stata anche l’occasione per assistere alla prima eliminazione definitiva. A lasciare l’Isola dei Famosi 2023 è stato Christopher Leoni. In nomination sono andati invece Luca, Marco, Nathaly, Pamela e Corinne. I naufraghi dovranno aspettare una settimana per sapere la propria sorte. Durante l’Isola dei Famosi Marco Mazzoli ha fatto alcune confidenze notturne con Paolo Noise. Lo speaker ha dichiarato che alcuni naufraghi sarebbero in Honduras solo per soldi e per sperare di diventare celebri.

Leggi anche: “Torni subito in Italia”. Isola dei Famosi, è la prima volta che succede dall’inizio del reality





Marco Mazzoli contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023

“Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? […] Io mi sono anche stufato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno. E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare. Ma sì anche con Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a parlottare“, ha accusato ancora Marco Mazzoli.

Paolo Noise si è giustificato: “Ma no io non sto troppo tempo con gli altri. Con Lo Cicero stiamo in mare, ma parliamo solo di pesci e pesca“, ha detto ancora il naufrago. Marco Mazzoli è stato un fiume in piena e ne ha avute anche per Fabio Ricci, con il quale ha litigato qualche giorno fa.

Marco 🆚 Fabio: tra i due Hombres emergono nuove tensioni… #Isola pic.twitter.com/Hr5N9Esgww — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 22, 2023

A Corinne Clery il conduttore radio ha confessato: “Ho litigato con Sampei. Ma come chi? Lui che pensa solo alla pesca. Quello se l’è legata al dito perché l’ho nominato. Ma si può mettere il muso perché uno ti nomina? Siamo qui per giocare e lui non l’ha capito. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Dai è stato di un pesante assurdo. Mi nominasse, ma che ca**o me ne frega“.