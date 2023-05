Primo eliminato dall’Isola dei Famosi 2023 nel corso della sesta puntata. Un’eliminazione definitiva, nel senso che torna in Italia, arrivata dopo che Ilary Blasi ha lanciato un televoto flash. A rischiare, nel dettaglio, die naufraghi esiliati sull’Isola di Sant’Elena. Il gruppo che abita Playa Tosta, invece, ha assistito all’ennesimo ritiro per motivi di salute: quello di Paolo Noise. Il conduttore radiofonico non era presente in apertura di puntata. Poi ha raggiunto gli altri e Alvin in Palapa e comunicato ala sua decisione: “Sto bene, adesso sto bene. Non ho dormito tutta la notte. In questi giorni ci sono una serie di emozioni che mi stanno accompagnando, anche in questo momento”.

E dopo questo piccolo preambolo, con tanto di ringraziamento a tutti gli addetti ai lavori, Paolo Noise ha aggiunto: “Dopo che è successo quello che è successo e non entrerò nel dettaglio, c’è stata una persona che mi ha aiutato ad alzarmi da una brutta caduta. Ci tenevo a vincere questa esperienza e ci tengo ancora tantissimo. Il medico mi ha consigliato il ritiro. Sto soffrendo tanto per questa cosa. Io nonostante tutto ho già vinto”.

Isola dei Famosi 2023, la prima eliminazione definitiva

Ma come anticipato, Paolo Noise non è l’unico a prendere un volo e tornare presto in Italia. La prima eliminazione definitiva dall’Isola dei Famosi 2023 riguarda i due naufraghi di Isola Sant’Elena, Christopher Leoni e Gianmaria Sainato, che durante la puntata sono stati raggiunti da Helena Prestes e Nikita Pelizon, ospite speciale della diretta.

A decidere il destino dei due è stato il pubblico da casa attraverso un televoto flash. Tanto Christopher quanto Gianmaria si sono subito detti dispiaciuti di dover tornare a casa e hanno fatto il loro appello al pubblico a casa. Poi il verdetto: il pubblico ha deciso di salvare Gianmaria Sainato, che ha ottenuto il 65% di preferenze. Christopher Leoni, che ha totalizzato il 35% di voti, lascia per sempre il reality.

Sotto al post tanti commenti e tutti divisi, ovvio. Per alcuni “un vero peccato” che Christopher lasci l’Isola, per altri invece era una presenza “inutile”. Tra l’altro non è sfuggita una battuta dell’eliminato, poco prima che Ilary Blasi leggesse il contenuto della busta. “Voglio rimanere qua e sfamare queste due belle ragazze”, ha detto il modello. “In che senso sfamare?”, gli hanno subito chiesto Enrico Papi e Vladimir Luxuria. E qui è scattata la gaffe: “Con il pesce”, ha detto in un primo momento. E poi:“Con la mia pesca”.