All’Isola dei Famosi tensione alle stelle con Nathaly Caldonazzo, che ha fatto un accorato appello nei confronti di Ilary Blasi. La conduttrice sarà stata sicuramente avvisata di questo daytime infuocato, andato in onda nella giornata di venerdì 26 maggio. La naufraga ha avuto una durissima discussione con un compagno di avventura e lei è pronta a dare battaglia fino alla fine per avere ragione. E lo ha accusato di dire delle vere e proprie menzogne.

Infatti, la protagonista dell’Isola dei Famosi Nathaly Caldonazzo, prima di rivolgersi direttamente a Ilary Blasi, ha detto: “Lui è un bugiardo, sparlava di Marco dicendo che finge di essere vegano. La falsità regna sovrana, a me queste cose fanno vomitare. Mi dà fastidio che gli altri fanno le banderuole, tutti si lamentano e poi stanno con lui. Anche Corinne, siamo sempre andate d’accordo e ha sempre preso posizione. Adesso vedo che per il famoso quieto vivere va dove tira il vento”.

Isola dei Famosi, furia Nathaly Caldonazzo. E chiede intervento di Ilary Blasi

Nel corso della sua litigata all’Isola dei Famosi con il naufrago, Nathaly Caldonazzo ha nominato pure Ilary Blasi: “Me ne frego del quieto vivere, abbi il coraggio di dire quello che hai detto ieri, diglielo in faccia ciò che dici alle spalle. Dicevi che lui non è un vero vegano e che fa ridere i vegani, vomito. Posso vomitare? Che bugiardo, non ci posso credere. Ilary, ti prego, fai vedere i video in puntata. Sono una soubrette che non si inc*** nessuno? Faccio teatro da 30 anni”.

Nathaly ce l’aveva con Andrea Lo Cicero e ha aggiunto su di lui, come riportato dal sito Biccy: “Sparlavi e dicevi ‘i vegani ridono se vedono Marco, perché lui mangia la carne’. Sei il più falso della storia, ieri per venti minuti hai sparlato. Hai parlato male di Marco Mazzoli e ti devi vergognare. Io con i siculi falsi non parlo, parlo solo con i siculi signori, con i siculi bugiardi non parlo. Ma i veri siculi non sono come te, fidati. Tu vuoi sminuire gli altri. Per fortuna c’erano le telecamere, così lunedì riderò”.

Per vedere integralmente il litigio tra la Caldonazzo e Andrea Lo Cicero potete cliccare su video, infatti sul sito di Mediaset Infinity è possibile osservare tutta la scena, che ha una durata che sfiora i due minuti. E chissà cosa succederà lunedì 29 maggio in diretta.