“L’ho sentita io”. Helena Prestes, frase choc suNikita Pelizon. Pamela vomita tutto all’Isola dei Famosi

Nuovo scontro tra Andrea Lo Cicero e Pamela Camassa contro Helena Prestes. Siamo quasi arrivati alla fine dell’Isola dei Famosi 2023 e i rapporti tra i naufraghi e la modella brasiliana non sono dei migliori. In questi giorni Marco Mazzoli ha provato a mediare tra la naufraga e il resto del gruppo, attirandosi le critiche di Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato di star complottando per aggiudicarsi il favore del pubblico ma le cose non sono cambiate.

Luca Vetrone, Gian Maria Sainato, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero hanno chiacchierato e hanno fatto insinuazioni sull’atteggiamento di Helena Prestes. Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero hanno riportato agli altri concorrenti che, in hotel, prima dell’inizio del programma, la modella brasiliana ha parlato male di una sua grande amica.

Isola dei Famosi, Pamela Camassa svela il retroscena su Helena e Nikita

“Vi ricordate in hotel quando ha massacrato Nikita che ne parlava male?” – ha detto Pamela Camassa – “È successo durante il servizio fotografico“. Notizia confermata anche dall’altro naufrago: “Ha detto che non è un’amica e che l’ha conosciuta solo per il programma, ma che le sue amiche sono altre“, le parole di Andrea Lo Cicero.

Come riporta anche Biccy, si tratta di una storia verosimile dato che quando Nikita Pelizon si è gettata dall’elicottero per farle una sorpresa, Helena Prestes neanche l’aveva riconosciuta. “Chi è, una mia amica? Allora è Dayane? O Soleil?“, aveva detto Helena Prestes non riconoscendo subito Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon è infatti stata ospite dell’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a Helena Prestes. Gian Maria Sainato ha spiegato che questi giorni Helena Prestes si starebbe sforzando di apparire “buona” solo perché è al televoto contro di lui. Insomma, una strategia per evitare l’eliminazione dall’Isola dei famosi.