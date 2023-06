La reazione di Helena Prestes alla morte di Silvio Berlusconi all’Isola dei Famosi. Come abbiamo già raccontato, Alvin nella giornata di ieri ha dovuto dare la brutta notizia sul decesso del Cavaliere ai naufraghi in Honduras. Il motivo è semplice: la puntata è chiaramente saltata per rispetto verso tutta la grande famiglia di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi in particolare. Si sarebbe dovuta svolgere tra l’altro la semifinale. Ma ovviamente, dopo la morte dell’ex rimo ministro italiano, tutto il palinsesto Mediaset è stato stravolto.

>> “L’ho sentita io”. Helena Prestes, frase choc su Nikita Pelizon. Pamela vomita tutto all’Isola dei Famosi

Silvio Berlusconi ha spirato alle 9,30 circa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato quattro giorni prima. E ora Mediaset, come anche tanti programmi Rai, subiranno delle modifiche sostanziali di palinsesto almeno fino ai funerali di stato che andranno in onda per mercoledì pomeriggio alle ore 15 in duomo. Ma quale è stata la reazione dei naufraghi sull’Isola dei Famosi e soprattutto come l’ha presa Helena Prestes?





La reazione di Helena Prestes alla morte di Silvio Berlusconi

Ci chiediamo questo perché, come ricorderete, la donna era apparsa in apprensione durante le ultime puntate. La sudamericana infatti, durante uno degli ultimi collegamenti aveva chiesto in studio una cosa mai ascoltata prima. Era l’8 maggio e durante la diretta settimanale de L’Isola dei Famosi, la Prestes ha chiesto direttamente a Ilary Blasi: “Volevo sapere se Silvio Berlusconi sta bene“.

A quel punto la donna aveva commentato la buona notizia: “Bene, sono felice“. Ora però, Helena Prestes è stata avvertita della morte dell’uomo. Come l’ha presa? A questo punto Alvin ha fatto l’annuncio all’interno di una capanna ed Helena, dopo aver esclamato “Me lo sono sentita“, si è subito allontanata dal gruppo e con gli occhi lucidi ha detto fra sé e sé: “Io volevo conoscerlo!”.

Helena Prestes chiede delle condizioni di salute del Cav Berlusconi #IsoladeiFamosi pic.twitter.com/nBcu0cs4lh — vito pio (@vioxlin) May 11, 2023

E ancora Helena Prestes: “Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste“. Poco dopo il conduttore in loco ha pubblicato delle foto sui social con scritto: “Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”. Nelle foto si vede solo lui che parla ai naufraghi tutti seduti sotto il telo della capanna. Ora finalmente sappiamo cosa si sono detti.

Leggi anche: Isola dei Famosi, la triste notizia arriva in Honduras: ci ha pensato Alvin a informare tutti i naufraghi