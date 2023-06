Come sicuramente sapete, Maria De Filippi e Carlo Conti hanno sempre avuto un ottimo rapporto personale. Nonostante lavorino in emittenti rivali, lei a Mediaset e lui alla Rai, l’amicizia li ha sempre legati e spesso e volentieri si sono fatti vedere insieme. Eppure nelle ultime ore è venuta fuori un’indiscrezione, che li vedrebbe coinvolti. Ci sarebbe infatti una sorta di sfida tra i due conduttori e ad essere messa in mezzo è un altro personaggio.

Dunque, sarebbe nata una rivalità tra Maria De Filippi e Carlo Conti per riuscire a convincere una personalità di rilievo a rimanere con loro. Nella giornata del 31 maggio lui ha ricevuto una splendida notizia. Lo show Con il cuore – Nel nome di Francesco, in onda su Rai1, ha conquistato 2 milioni e 899mila telespettatori, totalizzando anche uno share del 17,7%.

Maria De Filippi e Carlo Conti, ci sarebbe una sfida tra i due

A rivelare tutto è stato il sito MowMag, che si è soffermato dunque su ciò che succede tra Maria De Filippi e Carlo Conti. C’è una lotta tra i due presentatori per ottenere il sì di un volto noto della televisione italiana. A quanto pare, la regina di Mediaset lo vorrebbe avere con sé nella prossima edizione di Tu sì que vales, mentre il presentatore Rai lo vorrebbe convincere ad essere giurato di Tale e Quale Show.

Ci riferiamo a Cristiano Malgioglio, che potrebbe quindi traslocare da Amici a Tu sì que vales oppure restare da Carlo Conti. Toccherà a lui alla fine scegliere con chi lavorare, anche se si vocifera che sarà decisivo il cachet che gli sarebbe offerto. La proposta più allettante anche dal punto di vista economico potrebbe essere fondamentale per fargli prendere una decisione definitiva e ufficiale sul suo futuro professionale.

Nei prossimi giorni ci potrebbe essere più chiarezza su ciò che farà Malgioglio, ma una cosa è certa: in entrambe le emittenti è molto richiesto perché dà garanzia di ascolti grazie alla sua professionalità e simpatia.