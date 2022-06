Guendalina Tavassi e il miracolo dopo l’Isola dei Famosi. L’ex naufraga negli ultimi giorni si è resa protagonista di un duro attacco nei confronti della produzione del reality condotto da Ilary Blasi. L’influencer ed ex gieffina ha infatti criticato la decisione di far ritirare il fratello Edoardo proprio a pochissimo dalla finale di oggi, lunedì 27 giugno. Per lei Edo avrebbe potuto continuare la sua avventura, tra l’altro è stato spesso dato tra i favoriti per la vittoria finale.

Invece l’infortunio al ginocchio, piuttosto grave, ha costretto Edoardo al ritiro e la sorella Guendalina Tavassi ha preferito rinunciare al suo intervento durante la puntata piuttosto che appoggiare quella scelta. Ora Guendalina, a 20 giorni dal suo ritiro dall’Isola, ha pubblicato alcune stories inattese. La fine dell’esperienza in Honduras e il ritorno alla normalità hanno spinto l’influencer a fare alcune considerazioni su come è cambiato il suo fisico.





Guendalina Tavassi e la confessione dopo l’Isola: “Il mio sedere…”

Guendalina Tavassi grida al miracolo, perché? Andiamo a scoprirlo. Su Instagram scrive: “Quanto sono felice! Stamattina ho avuto il controllo con il mio personal”. Ovviamente parla del suo personal trainer. Poi aggiunge: “Mi aveva promesso in 20 giorni, mi sono reinfilata il costume dell’Isola”. Successivamente ha confrontato alcune sue foto di prima e dopo l’Isola e ha sottolineato: “Tornata dall’Isola avevo perso il sedere e il tono muscolare.

Dopo questa ‘amara’ confessione Guendalina Tavassi ha taggato il proprio personal trainer e lo ha ringraziato: “Ed in soli 20 giorni hai fatto il miracolo!”. Insomma l’ex naufraga aveva visto il suo corpo cambiare durante il reality e non vedeva l’ora di tornare in forma. Grazie all’attività svolta con il personal trainer è riuscita a soddisfare il suo desiderio. I tempi così brevi l’hanno spinta a parlare di “miracolo”.

Guendalina Tavassi era stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Stasera avrebbe potuto esserci anche lei tra i candidati alla vittoria finale. Ma un mese fa, il 23 maggio proprio quando avrebbe dovuto inizialmente terminare il reality, Guendalina ha deciso di lasciare: “Purtroppo ho preso la decisione di lasciare, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”.

