Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi contro la produzione. Nelle ore scorse Guenda ha riabbracciato il fratello, costretto a lasciare il gioco per infortunio a meno di una settimana dalla finale. “Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta – aveva dichiarato l’ex naufrago romano come riportato da Biccy – . Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio”.



“E da quel momento ho cominciato a piangere. Ho sentito il dolore più forte di sempre. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. La diagnosi è purtroppo quella di lesione dei legamenti. Io la finale l’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro”. Mentre mancano poche ore alla finale si sono scatenati anche gli scommettitori. Snai, Sisal e Planet Win danno Nicolas Vaporidis vincente.





Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi contro la produzione: finale falsata



Dietro a Vaporidis spicca Carmen Di Pietro. Staccatissimi tutti gli altri concorrenti: la De Vitis è data a 10.00 dalla Snai, addirittura 20 dalla Sisal e a 11 da Planet Win. Daffrè è quotato a 10.00, 16.00 e 11.00. Luciani è dato a 15.00, 12.00, 15.00 mentre la Henger a 15.00, 25.00, 16.00. Sulla finale ha voluto dire la sua anche Guendalina Tavassi. (Leggi anche “La verità? Vi accontento”. Isola dei Famosi, Clemente Russo mette nei guai su Nicolas Vaporidis)



L’ex naufraga ha attaccato la produzione. Parlando di Edoardo ha detto: “L’ho sentito quando stava per lasciare l’Honduras, era ancora notte. Mi ha detto che sarebbe rimasto anche infortunato. Ha aggiunto che mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo percorso durato tre mesi non certo per andarsene via a un passo dalla fine. Poi mi ha detto che con i dottori avevano ritenuto fosse meglio così, quindi va bene lo stesso”.



“Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene”. Insomma, un reality falsato.

