Ora si è saputa tutta la verità su Guendalina Tavassi. Perché ha rifiutato il GF Vip 7 è la domanda più ricorrente, visto che si era sparsa la voce in passato che lei potesse entrare insieme al fratello Edoardo. Ma ora la stessa ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha deciso di parlare e di svelare proprio tutto. Si è inevitabilmente soffermata anche sul gieffino, elencando i suoi pregi e respingendo le critiche di coloro che lo hanno messo nel mirino. Un endorsement importantissimo nei confronti del simpatico vippone.

A breve vi diremo tutto su Guendalina Tavassi e perché abbia rifiutato il GF Vip 7. Ma toccando un attimo il tema Edoardo, lui ha lanciato una frecciatina a Micol Incorvaia nelle ultime ore. Lei ha esclamato: “Mi sento cretina che rido soltanto io ogni volta, però credo che sono stupidi gli altri perché non capiscono“. A quel punto Tavassi risponde ironicamente, come sempre: “Questo è molto probabile… sarà che non mi sentono“. Il suo però era un chiaro riferimento a Edoardo Donnamaria e George che nel frattempo erano impegnati a giocare a dama.

Guendalina Tavassi, perché ha rifiutato il GF Vip 7

Nelle scorse ore la donna ha rotto il silenzio a Novella 2000. Qui ha rilasciato un’interessante intervista, nella quale è scesa nei dettagli. Guendalina Tavassi e il perché ha rifiutato il GF Vip 7 non è più un mistero. Avrebbe potuto prendere parte al reality show in compagnia dell’adorato fratello, invece quest’ultimo ha poi accettato di varcare la porta rossa da solo. A differenza di quanto accaduto a L’Isola dei Famosi, dove i due si erano presentati insieme in Honduras. Anche se l’esperienza dell’uomo era durata davvero poco.

Ecco dunque cosa ha esclamato Guendalina Tavassi a Novella 2000: “Per Edoardo andare al GF Vip era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al Grande Fratello. Solo che io non ho accettato perché dopo L’Isola dei Famosi non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare. Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente”.

Infine, la Tavassi ha chiosato dicendo: “Non ha niente da nascondere ed è un pregio. Edo è ironico. Prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo”. Quindi, quella di Guendalina è stata una scelta fatta col cuore: soffriva tantissimo la lontananza dai suoi figli ed essere rinchiusa nella casa, dopo l’Isola dei Famosi, era per lei una cosa impensabile.