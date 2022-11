“Stai zitta, fino a ieri…”. Guendalina Tavassi scopre Antonella, furia dopo i fatti sul fratello Edoardo al GF Vip

L’ingresso di Edoardo Tavassi al GF Vip 7 è stato accolto favorevolmente praticamente da tutti, visto che il pubblico di Canale 5 lo aveva già apprezzato a L’Isola dei Famosi. Nel frattempo l’ex naufrago ha rivelato un interesse verso una concorrente, Micol Incorvaia: “Lei è dolce. Carina. Si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me piace un botto. È carina in tutto. Però di testa mi piace tutto. Abbiamo più roba io e lei rispetto a te e lei capito? Tipo lei legge, vede gli animi… Tutta sta roba”.

Parole ascoltate anche da Edoardo Donnamaria che ha confermato tutto: “Sì sì. Lei non era il mio tipo quindi sono andato oltre l’estetica. Più sulla testa. Non perché quello sia importante però quando esci con una fai tutte le valutazioni del caso. No? Diciamo che non siamo andati d’accordo perché lei è una polemica, stavamo in macchina ha detto cose che non mi piacevano. Lì per lì non ho detto niente perché vabbè sono un co***one. Poi dopo ho sbroccato”, ha spiegato Donnamaria.

Nel frattempo nella Casa del GF Vip 7, Antonella Fiodelisi ha una strategia ben mirata che consiste nel tentare di annientare ogni giocatore potenzialmente forte e temibile. L’ha già messa in atto nei confronti di Edoardo Tavassi, entrato da poche settimane come l’eterno single che non riesce a trovare l’amore. Secondo la spadista si tratta di una ricerca poco piacevole, che viene messa a tacere dalla sorella di Tavassi, Guendalina.

Antonella Fiordelisi spara a zero su Edoardo Donnamaria. Entrata in camera da letto, lancia il suo giudizio sul concorrente. “Edoardo Tavassi: simpaticissimo e quello che vuoi. Però viene qua e dice cerco moglie… lo trovo un po’ esagerato, ma spero scherzasse”. La sua opinione non trova consenso: infatti secondo Alberto De Pisis e Oriana Marzoli è evidente che Tavassi fosse ironico. Antonella insiste: “Poi fa questi discorsi che una sta con quello, l’altra sta con quell’altro… Allora vuol dire che fondamentalmente ti va bene chiunque. Scherzando si dice la verità. La gente lo potrebbe anche criticare per questo suo modo di fare se esagera. A volte bisogna anche essere profondi”. Alberto De Pisis difende Edoardo Tavassi: “La sua è un’iperbole, ma sa anche essere profondo e questa vena io la vedo”.

La difesa più grande per Edoardo Tavassi arriva da sua sorella Guendalina. In molti sperano anche che possa entrare in Casa e fare una sorpresa al fratello. Per il momento si limita a prendere le sue difese da casa, tramite i social. Il primo messaggio è diretto ad Antonella Fiordelisi: “Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento????”, scrive dopo aver sentito il suo discorso in camera da letto. “Fai più bella figura a sta zitta ma non ce riesci”.