È finalmente andata in onda la seconda stagione di Viola come il mare. Venerdì 3 maggio 2024, mentre su Rai 1 venivano trasmessi i David di Donatello, su Canale 5 riecco la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti. Prodotto di Lux Vide, era molto attesa dal pubblico, già conquistato nella prima stagione. E infatti i risultati non hanno deluso le aspettative negli ascolti. Non c’è da stupirsi, il 24 aprile era già stata lanciata in anteprima streaming, con le prime 3 puntate, su Mediaset Infinity e aveva fatto il botto in termini di visualizzazioni.

Oltre a trama e bravura del cast, il pubblico è sempre stato incuriosito sul rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi, rispettivamente Francesco e Viola nella fiction. Si è molto parlato di un presunto flirt tra i due attori, ma quello che è successo durante la messa in onda delle prime due puntate fa pensare a una vera e propria maretta. Tutto è nato dall’intervista che lei ha rilasciato a Vanity Fair.

Can Yaman e Francesca Chillemi, cosa sta succedendo

“Recentemente Can Yaman ha dichiarato in un’intervista che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?“, la dimanda della giornalista di Vanity. La Chillemi ha risposto che non è stata lei a stregare Can Yaman ma Viola. Il suo personaggio infatti l’avrebbe conquistato con la sua parte “empatia e la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto“.

Niente di più falso secondo l’attore, che tra le sue Storie Instagram ha ripreso l’articolo e fatto una precisazione: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, anzi, forse ha schivato“, ha scritto sotto Can Yaman.

Non solo. Durante la serata Francesca Chillemi ha commentato con una foto simpatica il ritorno della seconda stagione di Viola come il mare e anche Can Yaman ha condiviso uno screen che rivela come tra le tendenze ci sia il nome della serie, il suo e quello della collega. “Non serve urlare. I numeri dicono tutto”, l’appunto dell’attore che molti hanno interpretato come una stoccata alla Chillemi. I due, tra l’altro, avrebbero smesso da poco di seguirsi sui social e c’è chi parla di forti attriti durante le riprese…