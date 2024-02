La puntata dei giorni scorsi del Grande Fratello ha lasciato strascichi. Le nomination hanno spaccato la Casa e pure il gruppo degli intoccabili, quello che i fan di Beatrice Luzzi hanno ribattezzato branco, ora vacilla. Nella giornata di ieri c’è stato un confronto tra Varrese e Anita. Varrese che, prima, ha spiegato a Rosy e Maddaloni di non aver preso bene le nomination ricevute, ben 5, dai suoi amici. “Ok pensare ai giovani, però ognuno qui ha le sue cose e arrivati a questo punto tante cose cambiano”.

Quindi continua: “Ho sempre pensato ai ragazzi, però ieri sera io mi sono beccato cinque nomination nel momento più difficile. Allora devo iniziare a giocare per me. Che poi se vogliamo dirla tutta i giovani non hanno il peso di responsabilità lavorative e familiari. Poi mi hanno votato in cinque e non sapevano che era per il finalista”.





Grande Fratello, Varrese e Anita ai ferri corti? Confronto nella notte

Nel discorso si è aggiunta Anita che ha criticato aspramente Varrese: “Voi grandi avete i figli che vi mancano e le vostre responsabilità, ok, ma anche noi giovani abbiamo le nostre cose. Io ad esempio non vedo da sei mesi mia madre. Capisco tutto, ma non puoi dire che c’è chi si merita di più le cose o di meno. Io mia mamma non la vedrò, me l’ha detto chiaro e tondo che non viene. Per me è difficile e non capisco questa tensione adesso”.

E Massimiliano: “Ascolta… quando sarai genitore capirai e ragionerai in maniera diversa. Quando sarai mamma capirai tutto. Guarda che è inutile stare a fare discorsi”. Anita ha quindi rivolto lo sguardo verso Rosy e Marco: “Noi originali non ci eravamo mai nominati. Però ci sta che Massi sia andato in nomination, magari la prossima non sarà così. Appunto!”.

Vedi? E sempre lei Anita che butta cattiveria su Bea, cos'è Anita? Tu rode? C'è là anche con Varrese, perché ha detto che da ora pensa solo a sé, le brucia ad Anita xchè se non c'è Varrese loro sono persi nelle nominetion pic.twitter.com/yZArqLxD7u — Ulla Carlini (@UllaCarlini4) February 22, 2024

“Una volta va bene. Quante volte non è mai stato nominato?! Tante, e allora?! Veramente… non c’è chi ha più diritto e meno. Non è proprio così e non mi piace. Massi vuole pensare per sé? Ok, bene, ma comunque le nomination gli potrebbero comunque arrivare e ci sta. E poi ha già pensato per sé. Ha nomination un ragazzo giovane, Giuseppe, mica uno grande. Stiamo parlando del nulla. Se voleva fare il paladino dei giovani nominava Marco o te”.