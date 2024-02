“Sono senza pietà”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro gli autori. Lo viene a scoprire da Simona Tagli e scoppia il casino: la regia costretta ad intervenire. Ma andiamo con ordine. Ultimamente la papabile vincitrice del Grande Fratello ha deciso di prendersela con tutti, compresi Alfonso Signorini, Cesara Buonamici. E chiaramente anche tuti gli autori del reality che la mettono spesso in difficoltà per il solo fine degli ascolti e dello share.

>> “Non me lo aspettavo”. Grande Fratello, Beatrice colta di sorpresa da Garibaldi

Insomma, Beatrice Luzzi vorrebbe solo stare in pace, o almeno così afferma e invece le tocca affrontare ogni giorno una faticosa discussione con qualcuno. Ed ecco che nel ragionamento serale di ieri arriva Simona Tagli, la stessa che entrando aveva detto: “Finalmente ce l’ho fatta, sono arrivata qui e sono emozionatissima. Sono una tigre travestita da gattina. Non sono la concorrente comodino che si mette ferma e osserva, io le dinamiche le affronto di petto e in modo aperto. Sono pronta a combattere, perché sono una vera guerriera”.





“Sono senza pietà”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro gli autori

Simona Tagli dice ancora: “Chi ha bisogno di rifarsi il look tra i gieffini? Partirei da Beatrice. vedo questi boccoli che sono infeltriti sulla sua testa. Ha bisogno, deve far respirare i capelli e darei un carattere più leggero a questa personalità troppo spigolosa. Nella testa è troppo spigolosa. Anita? Le lascerei la forma, la vedo un’amazzone”. Così, dopo il suo compleanno, la Tagli ha detto a Beatrice: “Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi…”.

E ancora: “Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, dalla parte loro, mi sembrava tutto in un certo modo. Poi sono arrivata qui e ho cambiato idea. Io sono una che non si fa problemi a dire di aver sbagliato e aver cambiato visione. In questa situazione ho preso una posizione opposta“. Beatrice chiaramente non l’ha presa bene e ha risposto: “Ma pensa te?!”.

"è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano con un'idea e tu ti permetta di cambiarla, molto bello"



SIMONA È ENTRATA APPOSITAMENTE PER ANDARE CONTRO BEATRICE E ORA SI È INNAMORATA #grandefratello pic.twitter.com/4gEteytFUa — beallux⋆ 。゚ ☁︎。⋆ 。 ゚ ☾ ゚ 。⋆ ⋆ ˚ ˚ ✦ ⋆ · (@innsaeix) February 22, 2024

Poi racconta: “Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea. Questo lo dico a prescindere che io ne abbia tratto vantaggio. Questo è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e poi tu…”. Poi la regia decide di darci un taglio e le censura. Cosa mai avrà voluto dire?

Leggi anche: “Che me***, pure lui fa parte del branco”. Grande Fratello, Beatrice senza pace: sorpresa rovinata