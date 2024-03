Grande Fratello, Perla e Sergio ‘incastrano’ Giuseppe. Nel corso dell’ultima puntata Paolo Massella ha dovuto abbandonare per sempre la Casa più spiata dagli italiani. Il concorrente era incappato negli ultimi giorni in una serie di brutte figure e comportamenti duramente criticati dal pubblico e alla fine ne ha pagato le conseguenze. Massimiliano Varrese, invece, il terzo finalista insieme a Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

“Non me l’aspettavo – ha dichiarato l’attore – pensavo di uscire, quindi grazie di cuore, evidentemente tutto questo viaggio è stato compreso”. Per quanto riguarda gli altri, invece, ancora una volta Giuseppe Garibaldi si è autovotato per la finale. Il suo comportamento è balzato all’interesse degli altri e dopo la puntata Perla e Sergio lo hanno ‘sgamato’.

Leggi anche: “Corri”. Grande Fratello, Garibaldi si precipita e non può credere ai suoi occhi: che sorpresa





Cosa si sono detti Sergio e Perla su Garibaldi

Dopo la puntata Sergio D’Ottavi e Perla Vatiero hanno parlato delle votazioni e soprattutto dell’eliminazione di Paolo Massella contro Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Sergio ha detto: “Se devo trovare una motivazione, l’unica plausibile che ti posso dare… è che Giuseppe nell’ultimo momento ha spinto e questa cosa è stata messa in luce”.

Poi il concorrente ha aggiunto: “Dall’avvicinamento a Beatrice, le clip che hanno fatto… questa cosa è stata analizzata e messa a fuoco”. Insomma, per Sergio il recente comportamento di Giuseppe è frutto solo di strategia, un modo come un altro per poter arrivare in finale.

Perla gli ha dato ragione: “Ha spinto, sì!“. Se il punto di vista dei due concorrenti è chiaro alcuni spettatori, però, non la pensano allo stesso modo: “Perla nn può parlare x le clip ke si siamo stufati hanno fatto il gf solo con loro ,poi Sergio rosica un pò xk nn ha clip con Greta” dice un utente. E un altro fa: “Peccato che sia Beatrice che si è avvicinata a Giuseppe”.

“Perché non ha pianto”. Grande Fratello: Paolo eliminato, la reazione di Letizia. La scoperta